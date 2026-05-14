A Bitritto lo spettacolo “Romeo+Giulietta Odio/Amore” della Atto Terzo

BITRITTO - Sabato 16 maggio al Palatour di Bitritto (Ba), alle 21, andrà in scena “Romeo+Giulietta Odio/Amore”, il musical ispirato alla celebre tragedia shakespeariana e proposto in una versione moderna, intensa e ricca di pathos, coprodotto dalla compagnia Atto Terzo e dell’associazione culturale Al Nour di Angela Cataldo.Dopo aver presentato lo spettacolo in diverse città italiane, la compagnia approda per la prima volta nell’area metropolitana di Bari con un allestimento che unisce musica, danza e teatro in un racconto scenico capace di restituire tutta la forza del contrasto eterno tra odio e amore, destino e libertà. La storia di Romeo e Giulietta non si limita a raccontare un meraviglioso amore finito in tragedia, ma è spunto di riflessione politica: se i giovani vengono educati all'odio -o un popolo, un paese, o un continente vengono educati alla guerra - non c'è speranza per il futuro.La regia è affidata a Tony Bottazzo, mentre le coreografie portano la firma di Mirko Guglielmi, in un impianto scenico che punta su energia, dinamismo e forte coinvolgimento emotivo. Sul palco, un cast di interpreti darà voce ai protagonisti della vicenda: Piero Locorotondo (Romeo), Maila Tedeschi (Giulietta), Aldo Liotino (Mercuzio), Francesco Strambelli (Tebaldo), Nicola Suglia (Frate Lorenzo), Marta Villani (Madama Capuleti), Alessandra Pomarico (Madama Montecchi) e Giampiero Saracino (Conte Capuleti).Tra i punti di forza dello spettacolo, oltre al talento del cast e alle performance del corpo di ballo e degli acrobati, spiccano i brani di grande impatto emotivo, da “Verona” a “L’odio”, fino a “Quando” e “I re del mondo”. Musiche e coreografie contribuiscono a creare un’esperienza coinvolgente, capace di parlare in modo diretto al pubblico e, in particolare, ai più giovani. “Romeo+Giulietta Odio/Amore” è proposto all’interno della XVIII edizione del “Ya Salam festival”, finanziato con il contributo di POC Puglia 2021 2027 Linea di intervento 6.2.: 3711929045: 21.00