A Conversano la 22ma edizione della Festa delle Ciliegie
Domani a Bari la presentazione ufficiale della 22ª edizione
Sarà presentata domani, martedì 26 maggio, a Bari la 22ª edizione della Festa delle Ciliegie di Conversano.
L’incontro con giornalisti e operatori dell’informazione è fissato alle ore 11.30 presso l’Hotel Majesty (via Giovanni Gentile 97/B).
Alla conferenza stampa prenderanno parte l’assessore regionale alle Politiche Agricole Francesco Paolicelli, i rappresentanti dell’associazione “Sapori in Conversano”, promotrice dell’iniziativa, e il presidente del Comitato Festa Patronale “Madonna della Fonte”.
La Festa delle Ciliegie si svolgerà a Conversano da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno lungo il corso che costeggia il Castello medievale dei Conti Acquaviva d’Aragona. L’evento rientra nel programma dei festeggiamenti in onore della patrona della città e proporrà un ricco calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e delle eccellenze locali.