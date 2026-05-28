A Latiano un Job Day dedicato all’incontro tra cittadini e imprese



LATIANO (BR) - Proseguono le attività del progetto “Latiano: crescere, orientarsi, scegliere”, promosso dal Comune di Latiano e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Pubblico Punti Cardinali FOR Work. - Proseguono le attività del progetto “Latiano: crescere, orientarsi, scegliere”, promosso dal Comune di Latiano e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Pubblico Punti Cardinali FOR Work.





Giovedì 28 maggio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso il Centro Polifunzionale di piazza Montanaro a Latiano, si terrà il primo Job Day organizzato dal partner di progetto Fondazione Consulenti per il Lavoro – sede di Pulsano, in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro During S.p.A.





L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra cittadini, studenti, persone in cerca di occupazione e operatori del mercato del lavoro, con l’obiettivo di favorire l’orientamento professionale e l’accesso a concrete opportunità lavorative.





Nel corso del pomeriggio saranno illustrati gli strumenti e le misure attive per il lavoro e saranno realizzate attività di orientamento e selezione, tra cui: presentazione del progetto; “La bussola del lavoro”, momento informativo dedicato alle opportunità occupazionali; colloqui individuali con i referenti aziendali; revisione e ottimizzazione del curriculum vitae; assessment di gruppo; approfondimento sul contratto di somministrazione di lavoro; presentazione delle attività e delle opportunità offerte dall’Agenzia During S.p.A.





L’evento consentirà ai partecipanti di confrontarsi direttamente con professionisti del settore, ricevere indicazioni utili per la ricerca attiva del lavoro e candidarsi alle opportunità occupazionali disponibili.





La partecipazione è gratuita. Si consiglia ai partecipanti di presentarsi muniti di curriculum vitae aggiornato.





Per informazioni:

3406257830 – 3388391890









































“Latiano: crescere, orientarsi, scegliere” continua così il proprio percorso di accompagnamento rivolto a giovani, donne, persone disoccupate e cittadini in cerca di nuove opportunità formative e professionali, rafforzando il dialogo tra domanda e offerta di lavoro sul territorio.