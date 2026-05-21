A Mola di Bari la rassegna “Il Suono delle Pietre”: terzo appuntamento tra organo e sax nella Chiesa di San Domenico

MOLA DI BARI - Prosegue a Mola di Bari la IV edizione della rassegna organistica “Il Suono delle Pietre. Itinerario concertistico tra le vie della Puglia”, organizzata dalla Camerata Musicale Barese con la direzione artistica del M° Dino De Palma.

Il terzo appuntamento è in programma domenica 24 maggio alle ore 20.30 nella Chiesa di San Domenico e propone il concerto “Organo e sax. Suoni antichi e moderni dal classico al jazz”.

Protagonisti della serata saranno il sassofonista Paolo Debenedetto e l’organista Margherita Sciddurlo, interpreti di un programma che mette in dialogo due strumenti lontani per storia e linguaggio, ma complementari sul piano espressivo.

Il repertorio attraversa oltre cinque secoli di musica, da Josquin Desprez e Gaetano Donizetti fino a pagine contemporanee come “Emmanuel” di Michel Colombier e le variazioni su un’aria popolare norvegese di Bjarne Sløgedal. In programma anche brani di Astor Piazzolla e Pedro Iturralde, dove elementi colti, jazz e sonorità popolari si fondono in un’unica trama musicale.

Spazio anche alla produzione contemporanea italiana con “The Hours” di Pietro Tagliaferri e “Around Nino Rota’s themes” di Vincenzo Anselmi, omaggio alle melodie del compositore barese rilette in forma di fantasia concertante.

L’ingresso al concerto è libero.

La rassegna rientra nella programmazione 2026 della Camerata Musicale Barese ed è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Bari e da realtà imprenditoriali del territorio attraverso Art Bonus.