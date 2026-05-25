Acquaviva delle Fonti, confronto sulla sanità territoriale: “servizi più vicini ai cittadini”

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Si è svolto sabato 23 maggio, nella Sala Angelillo, l’incontro pubblico “La medicina territoriale. Prospettive future”, organizzato dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Acquaviva delle Fonti.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, medici e amministratori locali per discutere il futuro della sanità di prossimità e il ruolo delle Case della Comunità nel nuovo modello di assistenza territoriale.

A moderare i lavori è stato il dottor Angelo Gasparre, che ha sottolineato l’importanza del dialogo tra cittadini, professionisti sanitari e istituzioni per rafforzare una medicina più vicina ai bisogni reali del territorio.

Tra gli interventi quello dell’onorevole Patty L’Abbate, della consigliera regionale Maria La Ghezza e dei medici di medicina generale Giovanni Abbatecola e Donato Rossi, che hanno approfondito le prospettive di riforma del sistema sanitario regionale e nazionale.

Nel suo intervento, L’Abbate ha evidenziato come la sanità territoriale rappresenti una leva strategica per la prevenzione e la gestione precoce delle patologie croniche, sottolineando la necessità di rafforzare strumenti come Case di Comunità, assistenza domiciliare e telemedicina.

Richiamando anche il modello “One Health”, è stato ribadito il legame tra salute umana, ambiente e animali, e la necessità di un approccio integrato per affrontare sfide come malattie croniche, resistenza antimicrobica e cambiamenti climatici.

L’incontro si è concluso con un ampio confronto tra i partecipanti, confermando l’attenzione del territorio verso una sanità più moderna, accessibile e centrata sulla persona.