Molfetta, McDonald’s e Casa Ronald donano 60 pasti a settimana alle persone in difficoltà

MOLFETTA - Riparte anche a Molfetta l’iniziativa solidale “Sempre aperti a donare”, promossa da McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS, con l’obiettivo di sostenere le persone in condizioni di fragilità attraverso la distribuzione di pasti caldi.

Nel corso tra maggio e giugno saranno donati 60 pasti a settimana, destinati alla Comunità Socio-Riabilitativa “Dopo di Noi” Theotokos di Molfetta, grazie alla collaborazione del ristorante McDonald’s situato presso il centro commerciale Mongolfiera.

Il progetto coinvolge direttamente lo staff del punto vendita locale, impegnato nella preparazione dei pasti destinati alla struttura beneficiaria, confermando il ruolo del ristorante come presidio attivo sul territorio.

L’iniziativa rientra nella sesta edizione del programma nazionale “Sempre aperti a donare”, nato durante la pandemia e successivamente rinnovato negli anni. Dal 2020 ad oggi, il progetto ha permesso di distribuire oltre un milione di pasti caldi in tutta Italia, in collaborazione con realtà come Banco Alimentare e Comunità di Sant’Egidio, oltre a numerose associazioni locali.

Il programma si inserisce nel più ampio impegno sociale di McDonald’s attraverso il progetto “I’m Lovin It Italy”, che promuove iniziative di sostegno alle comunità locali su tutto il territorio nazionale.