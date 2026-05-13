Acquaviva delle Fonti, inaugura lo sportello “Cittadini – Imprese”: ascolto e servizi per il territorio

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 19.00, in Piazza Di Vagno 8 ad Acquaviva delle Fonti, sarà inaugurato lo sportello informativo “Cittadini – Imprese”, promosso dal Movimento 5 Stelle. Si tratta del secondo sportello dopo quello già avviato a Castellana Grotte.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un punto di riferimento fisico e digitale dedicato ad ascolto, orientamento e partecipazione civica, rivolto sia ai cittadini sia al tessuto produttivo locale.

All’evento di apertura interverranno l’europarlamentare Patty L’Abbate, il coordinatore regionale M5S Leonardo Donno, la consigliera regionale Maria La Ghezza, il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato e il responsabile del gruppo territoriale M5S di Acquaviva Angelo Gasparre.

Lo sportello è intitolato a Francesco Soranno, scomparso alcuni anni fa in un incidente stradale. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire assistenza su servizi pubblici, riduzione del divario digitale e supporto alle piccole e medie imprese, soprattutto nei processi di transizione ecologica, energetica e digitale.

Durante la presentazione sarà illustrato il funzionamento del progetto, che punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini attraverso attività di consulenza, formazione e supporto personalizzato, con particolare attenzione alle esigenze del territorio e alle trasformazioni in corso nel sistema economico e sociale locale.