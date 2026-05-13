Bari, il “Ci Sta Tour” di Sanbittèr trasforma la città in un hub di socialità e aperitivi

BARI - Dal 7 all’11 maggio 2026 Sanbittèr ha fatto tappa a Bari con il “Ci Sta Tour”, iniziativa itinerante dedicata alla convivialità, alla socialità e alla condivisione di messaggi positivi.

L’area tra Piazza Umberto I e Via Sparano si è trasformata in un punto di ritrovo molto frequentato, con centinaia di persone che hanno partecipato alle attività proposte dal truck, diventato rapidamente un luogo di aggregazione urbana.

L’iniziativa ha coinvolto un pubblico eterogeneo, dai giovani alle famiglie, con l’obiettivo di creare uno spazio informale di incontro e condivisione. Il format ha puntato sull’idea dell’aperitivo come esperienza collettiva, non solo di consumo ma anche di partecipazione.

Il momento di maggiore affluenza si è registrato il 7 maggio, durante la presenza dell’artista John Blond, che ha guidato una sessione live dedicata alla personalizzazione di t-shirt con frasi e pensieri del pubblico.

Tra i messaggi emersi durante l’evento sono stati riportati slogan spontanei e informali come “ci sta il bicchiere mezzo pieno” e riferimenti alla tradizione gastronomica locale, a testimonianza del tono leggero e giocoso dell’iniziativa.

Il “Ci Sta Tour” proseguirà nelle prossime tappe italiane con l’obiettivo di replicare il format, basato su intrattenimento, interazione e partecipazione del pubblico, mantenendo centrale il tema della socialità negli spazi urbani.