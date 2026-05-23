Bisceglie, il 25 maggio torna “Faville”: al Teatro Garibaldi la danza contemporanea di ResExtensa

BISCEGLIE - Prosegue a Bisceglie la rassegna di danza contemporanea “Faville”, promossa dal Comune e organizzata da ResExtensa | Porta d’Oriente, realtà fondata e diretta da Elisa Barucchieri.

L’appuntamento è fissato per il 25 maggio 2026 al Teatro Garibaldi, con una giornata interamente dedicata alla ricerca coreutica contemporanea tra masterclass, incontri pubblici e spettacoli.

Un’intera giornata dedicata alla danza

“Faville” si conferma come spazio di formazione, confronto e sperimentazione artistica, coinvolgendo professionisti, giovani danzatori e pubblico.

La giornata si aprirà con masterclass curate dal coreografo ospite di DANCEHAUSpiù insieme ai danzatori senior di ResExtensa | Porta d’Oriente. Previsto anche un incontro pubblico con il coreografo prima della rappresentazione serale.

In scena “Bromantica”, prima regionale

Alle 20.30 il sipario si alzerà su “Bromantica”, presentato in prima regionale nella versione integrale.

Lo spettacolo, firmato da Matteo Bittante e prodotto da DANCEHAUSpiù, vedrà in scena Barbara Allegrezza, Nicolò Castagni, Maksym Petrashchuk e Giovanni Fasser.

La coreografia affronta il tema delle relazioni umane e della solidarietà in un presente segnato da conflitti e frammentazione sociale, trasformando la danza in uno spazio di resistenza emotiva e ricerca di connessione.

Anteprima assoluta per “Coppia Umana 174 x 155 cm”

Accanto a “Bromantica” sarà presentata in anteprima assoluta “Coppia Umana 174 x 155 cm”, nuova creazione di Samuele Barbetta.

Interpretato da Barbara Allegrezza e Nicolò Castagni, lo spettacolo prende ispirazione dall’universo espressionista di Egon Schiele e mette al centro il rapporto tra uomo e donna, tra desiderio di contatto e fragilità contemporanea.

La coreografia esplora il linguaggio del corpo come strumento poetico per interrogarsi sulle relazioni e sulla persistenza del bisogno umano di amare.

Un progetto che unisce arte e territorio

La rassegna aveva preso il via il 23 maggio con “Puzzle – Il Secondo Passo”, ideato da Elisa Barucchieri e ispirato all’immaginario di Italo Calvino, seguito dallo spettacolo “La Mia Vita per un Bignè” della compagnia EgriBiancoDanza firmato da Riccardo Fusiello.

“Faville” si propone così come un luogo d’incontro tra artisti, comunità e territori attraverso il linguaggio universale della danza contemporanea.

Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni@resextensa.it