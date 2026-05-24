Aggressione al Policlinico di Bari, la solidarietà del consigliere regionale Cosimo Borraccino

BARI - «Sono amareggiato per quanto accaduto ieri sera al Policlinico di Bari». Inizia così il messaggio con cui il consigliere regionale Cosimo Borraccino ha espresso solidarietà al medico aggredito nel reparto di Neurologia del Policlinico di Bari.

Borraccino ha manifestato «piena solidarietà al medico vittima dell’atto di violenza», ribadendo la propria vicinanza a medici, infermieri e operatori sanitari che «ogni giorno garantiscono assistenza ai cittadini e offrono un servizio essenziale per tutti».

Nel suo intervento, il consigliere regionale ha sottolineato la crescente frequenza degli episodi di violenza ai danni del personale sanitario, definendoli «episodi da stigmatizzare, inconcepibili e privi di qualsiasi giustificazione».

«Resto fiducioso nel lavoro svolto dalle forze dell’ordine e dalla magistratura», ha aggiunto, evidenziando però la necessità di rafforzare le misure di tutela per chi opera nel settore sanitario.

Secondo Borraccino, è fondamentale garantire maggiore sicurezza a chi «preserva la nostra salute col proprio lavoro, spesso non adeguatamente retribuito e soprattutto non sempre in condizioni di sicurezza».