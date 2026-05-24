Luca Corrini (intervista): «Con i miei video racconto la vera vita da cameriere, tra ironia e psicologia»

- Chi l’ha detto che il cameriere è solo “quello che porta i piatti”? Nell'era della ristorazione 4.0, il lavoro in sala si sta prendendo la sua rivincita, trasformandosi da storico ripiego occupazionale a professione d'élite ad altissimo tasso di specializzazione. A guidare questa rivoluzione culturale a colpi di clip virali e ironia tagliente è Luca Corrini, il volto che ha scardinato i cliché del settore, conquistando il titolo di Miglior Content Creator 2025 agli Awards della Ristorazione. Con un mix formidabile di satira e tutorial tecnici, Corrini ha trasformato i social in una lente d'ingrandimento sul "dietro le quinte" del ristorante.

Dietro la risata di un video di pochi secondi si nasconde un ecosistema fatto di psicologia applicata, problem solving, tecniche di vendita e un autocontrollo d'acciaio; tutti superpoteri indispensabili per sopravvivere ai tavoli più complessi. In questa intervista esclusiva, Corrini ci porta direttamente al centro della mischia: dall'analisi spietata della crisi del personale che allontana i giovani, fino alla stesura del suo personale "Manifesto del Cameriere Moderno". Ecco cosa significa, oggi, vivere la sala con passione, tecnica e quel pizzico di autoironia necessario per guardare al futuro.

I tuoi profili social alternano ironia a tutorial tecnici. In che modo la figura del Content Creator può contribuire a cambiare la percezione sociale del cameriere da “ripiego lavorativo” a professionista specializzato?

R: «Per anni il cameriere è stato raccontato come “quello che porta i piatti”. Ma chi lavora in sala sa che fai psicologia, gestione dello stress, vendita, memoria, problem solving e relazioni umane contemporaneamente. I social servono a far vedere il dietro le quinte: la gente ride per una battuta, ma poi scopre che dietro c’è un mestiere serio. Se riesci a far capire che non è un ripiego ma una professione con competenze vere, hai già vinto metà della partita».

Fare il cameriere è un po' come fare il prete. Quando hai capito di avere questa vocazione e cosa ti spinge a restare in sala dopo tanti anni?

R: «Quando ho capito che, anche dopo turni infiniti e serate pesanti, il giorno dopo volevo tornare in sala. Lì ho capito che c’era qualcosa di più del lavoro. Dico che è come fare il prete perché sei al servizio delle persone: ascolti, accogli, a volte fai quasi da confessore. E resti perché ogni sera è diversa. La sala è una dipendenza sana: non sai mai cosa succederà».

Sappiamo che i camerieri hanno un sesto senso. Qual è il segnale del corpo che ti fa capire, a 20 metri di distanza, che quel tavolo sta per chiederti il conto separato per 15 persone?

R: «Facilissimo. Uno prende lo scontrino, lo guarda, poi guarda gli altri. Gli altri improvvisamente evitano il contatto visivo. Parte il movimento delle mani verso le tasche. Uno apre la calcolatrice. In quel momento il cervello del cameriere entra in modalità emergenza: “Stanno dividendo. E sono in quindici”».

Molti ristoratori si lamentano della mancanza di personale. Secondo te, qual è il vero motivo per cui i giovani si allontanano da questo mestiere?

R: «I giovani non scappano dalla fatica. Scappano quando vedono poca prospettiva, pochi riconoscimenti e zero equilibrio. Se fai sacrifici enormi ma vieni trattato come uno sostituibile, il problema non è il lavoro: è il sistema. Quando un ragazzo vede crescita, formazione e rispetto, cambia tutto».

Nei tuoi video mostri “come vorrebbero rispondere i camerieri”. Ti è mai capitato di dover trattenere a stento una di quelle risposte nella vita reale davanti a una richiesta assurda?

R: «Ogni settimana… Il problema è che nella mia testa parte il video TikTok completo con musica, montaggio e risposta perfetta. Il vero superpotere del cameriere è l’autocontrollo, ma molte volte la risposta dei video è legge!».

I tuoi video sono divertenti, ma hanno un fondo educativo. Pensi che i social stiano aiutando a ridare dignità alla figura del cameriere in Italia?

R: «Sì, perché finalmente raccontiamo il mestiere da dentro. Prima vedevi il cameriere solo quando arrivava al tavolo. Oggi vedi la preparazione, gli imprevisti, la tecnica e anche la parte umana. L’ironia apre la porta; il messaggio entra dopo».

Hai vinto il premio come Miglior Content Creator 2025 agli Awards della Ristorazione. Cosa ha significato per te questo riconoscimento ufficiale dal settore?

R: «È stato fortissimo perché arrivava proprio dal settore. Un conto è un numero sui social. Un altro è sentirti dire da chi vive questo mondo: “Hai raccontato bene la nostra realtà”. Mi sono sentito meno “quello dei video” e più rappresentante di una categoria».

Se un ragazzo volesse iniziare oggi la carriera in sala, qual è la prima regola “non scritta” che gli insegneresti?

R: «Guarda e ascolta. Prima ancora di portare tre piatti insieme o imparare una carta vini. Se impari a leggere le persone hai già il 50% del lavoro in tasca».

Se potessi aggiungere una regola al galateo universale, puniresti con l’esilio chi schiocca le dita per chiamarti o chi dice “fai tu” e poi rimanda indietro il piatto?

R: «Domanda difficilissima. Però chi dice: “Fai tu, mi fido” e poi rimanda indietro il piatto… lì siamo vicini al crimine internazionale. Lo schiocco di dita è fastidioso. Ma il tradimento della fiducia è personale».

Se dovessi redigere un Manifesto del Cameriere Moderno, quali sarebbero i tre pilastri imprescindibili per sopravvivere e avere successo nel 2026?

R: «Primo: empatia. Devi capire le persone prima ancora che parlino. Secondo: tecnica. Il sorriso da solo non basta: devi studiare. Terzo: autoironia. Perché se fai questo lavoro e non impari a riderci sopra, dopo un tavolo da diciotto persone con conto separato inizi a vedere cose che gli altri non vedono (ride)».