Alberobello ospita la '29^ Gran Fondo Alberobello Murge': sport, territorio e promozione turistica



ALBEROBELLO (BA) - È in programma per domenica 10 maggio 2026, con partenza da Largo Martellotta, uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di sport e ciclismo. - È in programma per domenica 10 maggio 2026, con partenza da Largo Martellotta, uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di sport e ciclismo.





L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Un dente in più – 1D+” e patrocinata dal Comune di Alberobello, rappresenta un’importante occasione per promuovere la pratica sportiva, sia a livello amatoriale che agonistico, e diffondere sani stili di vita. La partenza della “29^ Gran Fondo Alberobello Murge” si terrà domenica mattina da Largo Martellotta, gli atleti potranno accreditarsi dalle 8:30.





L’evento si inserisce nelle attività promosse dall’Amministrazione Comunale per favorire l’aggregazione sociale e valorizzare il territorio. La manifestazione offrirà infatti l’opportunità di far conoscere Alberobello e il suo patrimonio a partecipanti e visitatori provenienti anche da fuori regione, contribuendo ad animare un periodo dell’anno caratterizzato da un minore afflusso turistico.





La competizione prevede due percorsi, pensati per diversi livelli di preparazione ma uniti da un’unica grande esperienza sportiva:

- Gran Fondo, con la suggestiva Salita dei Leoni

- Medio Fondo, con circa 6 km di strade bianche





I partecipanti potranno inoltre usufruire di diversi servizi, tra cui pacco gara, ristori lungo il percorso, cronometraggio ufficiale e pasta party finale.





L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questa giornata di sport e condivisione, che unisce benessere, comunità e promozione del territorio.