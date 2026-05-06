

GALATONE (LE) - Come da tradizione, è totalmente senza copione, costumi, né scenografia, creato all'istante grazie all'interazione diretta e costante con il pubblico. Giovedì 7 maggio, alle 21, al Teatro Comunale di Galatone va in scena “Improshow”, lo spettacolo originale di improvvisazione teatrale prodotto da Improvvisart con gli attori della Compagnia. - Come da tradizione, è totalmente senza copione, costumi, né scenografia, creato all'istante grazie all'interazione diretta e costante con il pubblico. Giovedì 7 maggio, alle 21, al Teatro Comunale di Galatone va in scena “Improshow”, lo spettacolo originale di improvvisazione teatrale prodotto da Improvvisart con gli attori della Compagnia.





L’appuntamento è inserito nel cartellone della nuova Stagione di prosa 2026/2027, diretta dalla cooperativa Ventinovenove, vincitrice della manifestazione di interesse promossa dal Comune di Galatone, in collaborazione con Zeronovenove in partnership Puglia Culture e Regione Puglia con la direzione artistica di Mary Negro, Gabriele Polimeno e Giuseppe Bortone.





All'ingresso in sala, prima dell'apertura del sipario, il pubblico ha a disposizione dei bigliettini sui quali poter scrivere i titoli delle improvvisazioni, gli stili e addirittura i personaggi che vorrebbe vedere in scena. Gli attori, estraendoli durante lo spettacolo da una boulle, li utilizzano come ispirazione per dare vita a storie inedite e improvvisate al momento che vivranno soltanto dall’istante in cui verranno messe in scena, per poi lasciare spazio subito dopo ad altri personaggi, atmosfere, intrecci e relazioni, dando vita ad uno show originale e sorprendente.





Biglietti: 10 euro (prenotazione gradita).





OPS! propone un calendario di appuntamenti, che si arricchirà nei prossimi mesi, frutto della collaborazione con diverse realtà artistiche e culturali del territorio. Non solo teatro di prosa ma anche musica, letteratura, incontri di formazione, dibattiti, laboratori, mostre ed esposizioni per una programmazione che, oltre alle sale del Teatro Comunale, si estende ad altri luoghi appartenenti alla comunità galatonese. Da “L’imprevisto diventa spettacolo” a “L’imprevisto diventa comunità”, il “claim” di questa nuova edizione intende racchiudere la visione di un teatro che abbia radici nel suo territorio e sappia raccontare le proprie tradizioni.





“Un teatro che sia presidio culturale di prossimità, incubatore di conoscenza e leva di welfare culturale”, dicono i direttori artistici, “un luogo che produce benessere e crea connessioni, oltre che coesione sociale attraverso spettacoli teatrali, musica, danza, passeggiate ed incontri letterari, mostre e laboratori. Ventinovenove fin dai tempi della sua fondazione, ormai dieci anni fa, ha sempre avuto a cuore l’idea che la cultura non fosse altro che comunità. Si pensa sempre che il mondo dell’arte e dello spettacolo appartengano esclusivamente a chi fa arte e spettacolo. Ebbene, la nostra intenzione è quella di educare all’importanza della partecipazione attiva”





Il cartellone prende il nome dalla parola greca OPS che significa occhio ed è desinenza della parola Glaukopis, “Dea dai lucenti occhi di civetta”, riferita a Minerva-Atena, dea della sapienza e delle arti il cui animale totem è la civetta. Ma OPS! È anche l’errore inteso come l’imprevisto che scatena l’urgenza, l’innesco alla necessità di trovare la domanda giusta al momento giusto. È l’istante di consapevolezza antecedente un processo d’apprendimento dinamico in cui da ogni risposta ottenuta si genera un’ulteriore domanda che richiede a sua volta una risposta.





Info: 353/4294041; 339/5745559; 329/3345515; daimon@29nove.co; www.29nove.com















