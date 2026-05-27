Trionfo di emozioni al Teatro Italia di Gallipoli: la musica della Rete S.M.I.M. unisce e incanta il Salento



GALLIPOLI (LE) - Un’onda travolgente di note, movimento e pura energia ha riempito ieri sera, 26 maggio 2026, il Teatro Italia di Gallipoli in occasione del concerto “Armonie d’Inclusione”. - Un’onda travolgente di note, movimento e pura energia ha riempito ieri sera, 26 maggio 2026, il Teatro Italia di Gallipoli in occasione del concerto “Armonie d’Inclusione”.





L’appuntamento, inserito nella rassegna provinciale promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce), si è rivelato un autentico capolavoro collettivo capace di trasformare l'arte in un messaggio di unione e crescita, con il patrocinio e la collaborazione della Città di Matino.





A guidare l'ambizioso progetto è stato l'Istituto Comprensivo Statale a indirizzo musicale di Matino, scuola capofila della rete guidata dall’instancabile Dirigente Scolastica Veronica Laterza e dal referente Marco Ferri.





Insieme a loro, una straordinaria sinergia ha unito altri tredici istituti del territorio salentino: Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale Alessano-Specchia, Istituto Comprensivo Statale Alezio-Sannicola, Istituto Comprensivo Statale "Italo Calvino" Alliste-Melissano, Istituto Comprensivo Statale Polo 2 Casarano, Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale "Biagio Antonazzo" Corsano - Tiggiano, Istituto Comprensivo Statale "Vito De Blasi" Gagliano del Capo, Istituto Comprensivo Statale Polo 1 Galatone, Istituto Comprensivo Statale Polo 2 "Borgo" Gallipoli, Istituto Comprensivo Statale "Angelo Vassallo" Racale, Istituto Comprensivo Statale "Aldo De Bernart" Ruffano, Istituto Comprensivo Statale "Francesco Dimo" Taviano, Istituto Comprensivo Statale "G. Pascoli" Tricase e il Liceo Artistico, Musicale e Coreutico "E. Giannelli" di Parabita, coordinati dai rispettivi Dirigenti e Referenti.





Il pubblico è rimasto letteralmente incantato dalla bravura dei novanta giovani musicisti dell'Orchestra S.M.I.M. della Provincia di Lecce, magistralmente diretti dai maestri Sergio Carluccio, Maurizio Borrega e Antonio Monterosso. Accanto a loro, l'emozione è stata amplificata dalle splendide voci dei coristi guidati dai direttori dei cori Ilario Marra, Ermanno Corrado e Lara Inguscio, e dalle coreografie del corpo di ballo della Scuola di danza DAM&S di Vanessa Preite. Uno spettacolo totale, visivamente ed emotivamente magnetico, arricchito dal prezioso contributo di Liliana Putino e della Cooperativa sociale Indisciplinati, da Kreiamo Production di Gabriele Greco e dalla cura della comunicazione visiva del Prof. Massimo Monticelli.





A rendere l'atmosfera davvero magica è stata la straordinaria cornice umana che ha riempito ogni angolo del teatro: un'infinità di famiglie, parenti e amici degli artisti ha risposto presente, dando vita a un clima di grandissima partecipazione, festa e pura gioia. Il segreto di questo enorme successo risiede proprio nella sinergia creata dietro le quinte, grazie alla preziosa e costante collaborazione delle famiglie. Gli applausi scroscianti e commossi hanno celebrato non solo il talento dei ragazzi, ma la bellezza e il profondo valore culturale che questo progetto ha saputo seminare ed esportare in tutto il Salento, dimostrando la missione più nobile della scuola: abbattere le barriere e far battere i cuori all'unisono.





A sottolineare l’eccellenza dei ragazzi, veri e propri prodigi che hanno saputo incantare la platea è stata la Dr.ssa Carmen Leo, Docente Responsabile per lo Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza Attiva e democratica - Valorizzazione della cultura artistica e musicale, la quale ha elogiato calorosamente l'impegno profuso da tutti: Dirigenti, Docenti di strumento, Referenti e famiglie, sottolineando però come tutto questo sia stato possibile solo e soprattutto grazie alla bravura e alla dedizione dei ragazzi, che rappresentano l'eccellenza del nostro territorio ed il futuro della cultura salentina e nazionale.





Perché se è vero che la bellezza salverà il mondo è altrettanto vero che, grazie all’universale linguaggio della musica, questo pezzo di mondo, ieri sera a Gallipoli, si è già salvato.



