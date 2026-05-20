“Armonia Mentale”: Accademia di Belle Arti di Bari e Conservatorio di Monopoli insieme per il benessere psicologico degli studenti

BARI - L’Accademia di Belle Arti di Bari e il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli avviano il progetto di rilevanza nazionale, finanziato dal MUR nell’ambito dei PRIN AFAM e dedicato alla promozione del benessere psicologico degli studenti attraverso un approccio integrato tra arte, musica, ricerca scientifica e pratiche inclusive.

Presentato nella Sala Consiliare della Città Metropolitana di Bari, il progetto rappresenta una delle prime iniziative nazionali in cui istituzioni AFAM collaborano strutturalmente su tematiche legate alla salute mentale e alla formazione artistica.

Secondo il direttore dell’Accademia, Antonio Cicchelli, l’iniziativa nasce dall’esigenza di rispondere alle fragilità emerse nel post-pandemia, integrando attività laboratoriali e strumenti di osservazione per intercettare forme di disagio e promuovere nuovi modelli di supporto agli studenti.

Il responsabile scientifico Alfonso Pisicchio ha sottolineato il ruolo centrale della partecipazione studentesca: i workshop e i laboratori saranno aperti a entrambe le istituzioni, con l’obiettivo di creare uno spazio condiviso di espressione e crescita personale, in cui le esperienze dei giovani diventino anche materiale di ricerca.

Il Conservatorio “Nino Rota”, attraverso il direttore Giampaolo Schiavo e la referente progettuale Grazia Sebastiani, svilupperà percorsi che uniscono pratica musicale, espressione corporea e tecniche di gestione dello stress come il metodo Alexander, il Feldenkrais e il Tai Chi, strumenti già adottati nella formazione dei musicisti a livello internazionale.

Il progetto prevede anche una piattaforma digitale dedicata, che fungerà sia da strumento di accesso ai contenuti sia da ambiente di ricerca per la raccolta anonima di dati sul benessere degli studenti, oltre a offrire un primo punto di orientamento ai servizi di counseling psicologico.

Le attività prenderanno avvio nei prossimi giorni: il 25 maggio un seminario introduttivo per docenti ed esperti, seguito dal 27 maggio dall’avvio dei laboratori rivolti agli studenti.