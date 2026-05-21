Artigianato d’eccellenza a Lecce: al via la sedicesima edizione tra design, arte e solidarietà

LECCE - Prende il via domani al Circolo Cittadino di Lecce la sedicesima edizione di “Artigianato d’eccellenza”, mostra-mercato dedicata al manufatto d’autore, in programma fino a domenica nel cuore del centro storico.

L’apertura è prevista domani dalle 18 alle 21, mentre sabato e domenica la manifestazione proseguirà con orario continuato dalle 10 alle 21.

L’edizione 2026 conferma e rafforza il carattere artistico dell’iniziativa, con una selezione ancora più accurata degli espositori e un mix tra artigiani italiani ed europei e realtà del territorio salentino. La rassegna, nata nel 2009 per valorizzare il Made in Italy, si è consolidata negli anni come vetrina di riferimento per il settore, contribuendo anche alla promozione turistica del centro storico leccese.

L’evento si inserisce inoltre nel programma di “Cortili Aperti” delle Dimore Storiche Italiane, che nello stesso periodo apre al pubblico alcuni dei più importanti palazzi della città.

Accanto alla dimensione espositiva, la manifestazione mantiene un forte impegno solidale: i contributi volontari raccolti all’ingresso saranno destinati a Fondazione ANT e a Progetto Itaca Lecce, realtà impegnate rispettivamente nell’assistenza sanitaria e nel supporto alle persone con fragilità psichiche e alle loro famiglie.

Nel programma anche un momento culturale sabato 23 maggio alle 18.30, con la presentazione del volume “Vivere a Firenze – Un racconto tra case e botteghe” di Livia Frescobaldi, in dialogo con Luigi De Vecchi, presidente di Fondazione Sylva, dedicato al tema della valorizzazione dell’artigianato e dei territori.

La manifestazione è patrocinata da istituzioni locali e associazioni culturali e sostenuta da diversi partner privati, confermando il ruolo di Lecce come uno dei centri più dinamici per la promozione delle eccellenze artigianali e creative.



