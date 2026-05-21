“Carmen e le altre ragazze straordinarie”: a Martina Franca l’opera lirica di comunità

MARTINA FRANCA - La Fondazione Paolo Grassi, in collaborazione con la Compagnia L’Albero, presenta lo spettacolo “Carmen e le altre ragazze straordinarie”, un’opera lirica di comunità ispirata alla Carmen di Georges Bizet, in programma domenica 24 maggio 2026 presso il Chiostro della Chiesa di San Domenico a Martina Franca.

Sono previste tre repliche alle ore 17.30, 20.00 e 21.15. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.

Lo spettacolo nasce da un percorso di co-creazione artistica che ha coinvolto studenti, artisti e cittadini, attraverso laboratori di teatro, musica e arti applicate. L’obiettivo è intrecciare le storie personali dei partecipanti con la narrazione dell’opera lirica, dando vita a una riscrittura collettiva del repertorio classico.

Il progetto vede la regia di Vania Cauzillo e la drammaturgia di Andrea Ciommiento, con musiche di Georges Bizet e composizioni originali di Matteo Manzitti. In scena, insieme agli interpreti professionisti e alle partecipanti ai laboratori di Community Opera, anche musicisti del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

Il percorso laboratoriale si è articolato in diverse fasi, coinvolgendo circa 70 studenti delle scuole superiori di Martina Franca e includendo attività creative aperte alla cittadinanza, come i laboratori di macramé che hanno contribuito alla realizzazione di costumi e accessori di scena.

La Compagnia L’Albero sottolinea come il progetto rappresenti un modello di teatro partecipato, in cui il coinvolgimento delle comunità non è elemento accessorio ma parte integrante della creazione artistica.

“Carmen e le altre ragazze straordinarie” è un progetto della Fondazione Paolo Grassi e del Festival della Valle d’Itria, finanziato nell’ambito delle risorse POC 2021–2027, realizzato in collaborazione con enti culturali e istituzioni del territorio, tra cui il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e il Comune di Martina Franca.



