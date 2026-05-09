Atletica pugliese: Fortunato e Palmisano da record aprono un weekend ricco di eventi

BARI - Fine settimana intenso per l’atletica pugliese, che si apre nel segno di due risultati internazionali di grande prestigio e prosegue con un fitto calendario di gare su strada e su pista distribuite su tutto il territorio regionale.

Fortunato da primato europeo in Repubblica Ceca

Protagonista assoluto è Francesco Fortunato, che a Podebrady (Repubblica Ceca) ha stabilito il primato europeo nella mezza maratona di marcia chiudendo in 1h23’00” netto. Per il marciatore andriese si tratta dell’ennesimo risultato di una stagione di alto livello, già segnata dall’oro ai Mondiali a squadre in Brasile e dal record mondiale sui 5000 metri indoor.

Palmisano seconda e subito protagonista

Ottimo avvio di stagione anche per Antonella Palmisano, seconda nella stessa gara con il tempo di 1h32’21”, prestazione che si avvicina alla migliore misura europea. Per la campionessa pugliese si tratta della prima uscita stagionale, conclusa comunque su livelli di assoluto rilievo internazionale.

Il calendario del weekend in Puglia

Molfetta, spazio ai giovani

Lo stadio “Cozzoli” ospita i Campionati individuali Ragazzi e Ragazze, con i titoli regionali in palio nelle diverse specialità su pista e concorsi.

Andria, endurance e ultramaratona

L’ASD Maratoneti Andriesi organizza la quinta edizione della “6-8 ore”, con gare su circuito omologato e una 30 km, oltre a prove di ultramaratona.

Nardò, il trail a Porto Selvaggio

Appuntamento con il “Porto Selvaggio Trail”: 16 km immersi nel parco naturale, gara di livello nazionale organizzata da ASD Salento in Corsa Veglie e ASD Sport Running Porto Selvaggio.

Foggia, la “Run For”

Nel capoluogo dauno si corre la 10,1 km organizzata da ASD Foggia Running, con in palio anche i titoli provinciali Master individuali e di società.

Santeramo, Corripuglia in scena

Domenica tappa del circuito “Corripuglia” con la “Murgia in corsa”: percorso di 10 km tra le strade cittadine.

Molfetta, Memorial “Paolo Sasso”

Sempre al “Cozzoli” spazio alle categorie giovanili con una giornata di gare dedicate a Esordienti, Cadetti e Ragazzi, con partecipazione anche extra-regionale.

San Pietro Vernotico, la “Run4Leo”

Gara su strada di 9,5 km inserita nel circuito provinciale “Sulle vie di Brento”, organizzata da ASD Podismo My Domo.

Un fine settimana che conferma la vitalità del movimento pugliese, capace di coniugare risultati internazionali di altissimo livello e una forte rete di eventi territoriali che coinvolgono atleti di ogni età.