Bari, “Mare da amare”: a Pane e Pomodoro la liberazione di due tartarughe marine

BARI - Domani, domenica 10 maggio, dalle 10 alle 12, la spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari ospiterà l’iniziativa “Mare da amare”, dedicata alla liberazione in mare di due tartarughe marine recuperate in difficoltà e curate presso il Centro Recupero Tartarughe Marine WWF di Molfetta.

L’evento è promosso dal Comune di Bari e organizzato dal Club Sommozzatori Bari in collaborazione con il WWF Molfetta, Foto Diego e la Scuola Spaziotempo. Alla manifestazione parteciperà anche l’assessore alla Blue Economy Pietro Petruzzelli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e famiglie sulla tutela della fauna marina e sulla salvaguardia della biodiversità, in un contesto in cui la pressione sugli ecosistemi marini resta elevata e il rischio per molte specie è in costante aumento.

La liberazione delle due tartarughe rappresenta il momento centrale della giornata: un gesto simbolico ma concreto che restituisce al mare animali riabilitati dopo il recupero, sottolineando il ruolo della rete di associazioni e strutture impegnate nella cura della fauna marina in difficoltà.

Accanto al valore ambientale, l’evento punta anche a promuovere comportamenti più responsabili da parte della cittadinanza, con particolare attenzione alla riduzione dell’inquinamento e alla gestione corretta dei rifiuti, soprattutto della plastica.

La giornata coinvolgerà cittadini, studenti e associazioni in un momento pubblico di educazione ambientale, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza collettiva sull’importanza della tutela del mare come bene comune.