ATP Challenger Valencia, Berrettini eliminato agli ottavi: avanti Tabilo e Kecmanovic

Si chiude agli ottavi di finale il cammino di Matteo Berrettini nel torneo ATP Challenger 175 di Valencia. L’azzurro è stato sconfitto in due set dall’argentino Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 7-6, 6-4 al termine di un match equilibrato soprattutto nel primo parziale.

Nei quarti di finale del singolare arriva invece la qualificazione in semifinale per il cileno Alejandro Tabilo, che ha superato il serbo Dusan Lajovic in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4.

Avanza anche il serbo Miomir Kecmanovic, autore di una prova dominante contro Camilo Ugo Carabelli, battuto nettamente 6-1, 6-1.

Successo in due set per il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, che si è imposto 6-4, 6-3 sul belga Zizou Bergs.

Nel derby spagnolo, Jaume Munar ha conquistato il pass per il turno successivo dopo il ritiro di Pablo Carreno Busta, fermato da problemi muscolari prima ancora dell’inizio dell’incontro.

Torneo di doppio: risultati dei quarti di finale

Nel torneo di doppio approdano in semifinale i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos, vittoriosi sugli statunitensi Mac Kiger e Reese Stalder con il punteggio di 6-2, 7-6.

Successo sofferto anche per il colombiano Nicolas Barrientos e l’uruguayano Ariel Behar, che hanno superato il peruviano Nicolas Alvarez e lo spagnolo Mario Mansilla Diez per 6-0, 6-7, 10-7.

Gli olandesi Sander Arends e David Pel hanno infine battuto lo svizzero Jakub Paul e il ceco Matej Vocel con il punteggio di 2-6, 6-3, 10-6.