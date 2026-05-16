Opera lirica, a Bari un seminario sulla trilogia Mozart–Da Ponte

BARI - La regista e docente Matelda Cappelletti sarà ospite il 22 e 23 maggio a Bari per una masterclass dedicata alla celebre trilogia Mozart–Da Ponte. L’iniziativa si svolgerà nell’auditorium “Nino Rota” nell’ambito delle attività promosse dal Dipartimento di Canto e Teatro musicale del Conservatorio Niccolò Piccinni, con il coordinamento di Antonietta Cozzoli.

Il seminario, intitolato “Lavoro sul personaggio”, approfondirà il linguaggio musicale e teatrale delle tre opere nate dalla collaborazione tra Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte: Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte.

L’obiettivo del percorso formativo sarà quello di sviluppare strumenti utili alla comprensione e alla costruzione del personaggio in scena, attraverso un lavoro specifico su interpretazione, recitazione e rapporto tra musica e azione teatrale.

Laureata con lode in lingua e letteratura inglese, Matelda Cappelletti ha studiato pianoforte e canto con Suzanne Danco e si è formata come regista partecipando alle produzioni del “Progetto Mozart-Da Ponte” ideato da Claudio Desderi presso la Scuola di Musica di Fiesole.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’ufficio di regia del Teatro Verdi di Pisa, affermandosi successivamente come una delle più interessanti registe italiane della nuova generazione. Le sue produzioni, spesso realizzate con budget contenuti, hanno ottenuto riconoscimenti sia in Italia sia all’estero.

Cappelletti ha inoltre collaborato con importanti teatri lirici e festival internazionali, dedicandosi tanto al grande repertorio operistico quanto a opere contemporanee e meno conosciute. Ha tenuto corsi e laboratori alla Britten Pears Young Artist Programme di Aldeburgh, fondata da Benjamin Britten e Peter Pears, oltre che presso l’Università Federale di Rio de Janeiro e l’Istituto Italiano di Cultura di Rio.

Attualmente insegna regia del teatro musicale, recitazione e dizione alla Scuola di Musica di Fiesole ed è titolare della cattedra di arte scenica al Conservatorio Giacomo Puccini.