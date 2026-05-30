Bambini in masseria tra natura, laboratori e tradizioni: l’esperienza didattica a “Brezza tra gli Ulivi”

BISCEGLIE - La masseria didattica “Brezza tra gli Ulivi” si è trasformata in un luogo di scoperta e condivisione, accogliendo con entusiasmo i bambini delle scuole di Gravina in Puglia e di San Ferdinando.

Tra sorrisi, curiosità e tanta energia, i piccoli partecipanti hanno vissuto giornate all’aria aperta dedicate alla conoscenza del territorio e delle sue tradizioni rurali. Un’esperienza immersiva che ha alternato laboratori pratici, giochi, racconti e momenti di socialità, lasciando un ricordo significativo sia nei bambini che negli operatori.

Le attività hanno coinvolto i ragazzi in diverse esperienze: dalla panificazione alla cura dell’orto, fino alla scoperta delle piante officinali e delle tradizioni contadine locali. Un percorso pensato per avvicinare le nuove generazioni ai valori della natura e della vita rurale, stimolando curiosità e partecipazione attiva.

Particolare soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per l’entusiasmo dimostrato dagli studenti e per il contributo delle insegnanti, che hanno accompagnato e condiviso i momenti formativi.

«La natura insegna sempre qualcosa, soprattutto quando viene vissuta insieme» è il messaggio che sintetizza lo spirito dell’iniziativa, pensata per rendere l’apprendimento un’esperienza concreta e coinvolgente.

La masseria “Brezza tra gli Ulivi”, situata a Bisceglie, continua così a proporre percorsi didattici rivolti alle scuole, con l’obiettivo di far vivere ai più piccoli una giornata educativa tra cucina, natura, animali e tradizioni del territorio.

Un’esperienza che unisce formazione e divertimento, rafforzando il legame tra scuola e ambiente.

Antonio Speranza