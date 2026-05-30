Cultura pop protagonista alla Fiera del Levante: inaugurata la quarta edizione di “Levante For”

BARI - Ha preso il via sabato 30 maggio, nel quartiere fieristico di Bari, la quarta edizione di “Levante For”, la manifestazione dedicata a fumetto, gaming, cosplay e cultura pop contemporanea, organizzata da Nuova Fiera del Levante.

L’apertura ufficiale è stata sancita dal tradizionale taglio del nastro, alla presenza del sindaco di Bari Vito Leccese, dell’assessore alle Attività produttive Pietro Petruzzelli, dell’assessora alla Cultura Paola Romano, del presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e del project manager dell’evento Lorenzo Zambetti.

“Levante For ci restituisce una dimensione culturale diversa dal solito, ma non per questo meno importante – ha affermato il sindaco Leccese –. Il mondo del fumetto, del gaming e del cosplay è molto più di una nicchia: è un settore creativo in continua crescita, capace di generare cultura, innovazione e opportunità economiche che dobbiamo valorizzare. Questa edizione è dedicata anche a Maurizio Triggiani, ingegnere informatico barese e tra gli ideatori della manifestazione, scomparso prematuramente lo scorso anno”.

Fin dalle prime ore della mattinata si è registrata un’ottima affluenza, con lunghe file all’ingresso e padiglioni già pieni di visitatori.

All’interno, l’Area Comics ospita autori, illustratori e fumettisti nazionali e internazionali, con incontri, firme e workshop dedicati alle nuove produzioni editoriali. Ampio spazio è riservato anche al gaming, con tornei di Fortnite, Rocket League, Tekken 8, League of Legends e FIFA, oltre ad aree dedicate a cabinati, sim racing e giochi indie.

“Levante For si conferma un appuntamento atteso dagli appassionati – ha commentato Gaetano Frulli –. L’obiettivo è farlo diventare un punto di riferimento per il cosplay nel Sud Italia, valorizzando contenuti, energie e il nostro quartiere fieristico”.

Il programma prevede inoltre un’ampia area dedicata ai giochi da tavolo, con dimostrazioni e tornei, e spazi per famiglie e bambini come Grafite Kids, laboratori di disegno e area LEGO®. Confermata anche l’area Pokémon Millennium con Nintendo Switch, tornei e attività creative.

Negli spazi esterni i visitatori potranno partecipare a esperienze immersive e dimostrative, tra softair, LARP, tiro con l’arco, scherma medievale e attività di gruppo organizzate da associazioni specializzate.

“Saranno due giornate all’insegna della cultura e del divertimento – ha aggiunto Zambetti –. Abbiamo costruito una manifestazione coinvolgente con ospiti italiani e internazionali, pensata per la città e per il territorio”.

Una risposta di pubblico già molto positiva conferma il successo dell’iniziativa fin dall’avvio.