Bandiera Azzurra 2026, la Puglia domina: sei comuni premiati per sport e benessere urbano

BARI - Un risultato di assoluto rilievo per la Puglia nell’ambito dell’assegnazione della Bandiera Azzurra 2026, il riconoscimento promosso da ANCI e FIDAL che premia i Comuni impegnati nella diffusione di stili di vita attivi e nella promozione dell’atletica leggera sul territorio. La regione si conferma leader nazionale con sei centri premiati su tredici complessivi a livello italiano.

I Comuni pugliesi insigniti del riconoscimento sono Taranto, Lecce, Massafra, Manduria, Margherita di Savoia e Andrano, un dato che evidenzia il forte investimento degli enti locali nella valorizzazione dello sport di base, della mobilità sostenibile e della qualità della vita urbana.

Il progetto Bandiera Azzurra, ideato dal campione olimpico Maurizio Damilano, valorizza le amministrazioni che realizzano percorsi certificati per la corsa e il cammino e che promuovono la pratica sportiva come strumento di inclusione sociale e prevenzione sanitaria. In questo contesto, i Comuni pugliesi si affiancano ad altre realtà italiane come Torino, Teramo e Ascoli Piceno, confermandosi modelli di riferimento a livello nazionale.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia, Eusebio Haliti, che ha sottolineato come il risultato rappresenti la conferma di una visione condivisa tra istituzioni e mondo sportivo. “Non è solo un riconoscimento simbolico, ma il risultato di un lavoro quotidiano per trasformare le città in spazi accessibili al movimento e al benessere” ha evidenziato.

Il vice presidente ANCI con delega allo sport, Roberto Pella, e lo stesso Maurizio Damilano hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra federazioni e amministrazioni locali per promuovere una cultura dello sport diffuso e inclusivo.

Con questo risultato, la Puglia consolida la propria posizione di riferimento nazionale nelle politiche per lo sport urbano e il benessere collettivo, rafforzando il legame tra attività fisica, salute e sviluppo delle comunità locali.