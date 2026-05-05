Bari, al quartiere San Paolo il Giardino di Santa Rita tra fede e tradizione

BARI - Nel quartiere San Paolo di Bari, in via Giovanni Candura angolo via Pacifico Mazzoni, si trova il, uno spazio di devozione molto frequentato dai residenti e dai fedeli della città.

Il giardino nasce nel 2004, a seguito di un episodio che la comunità locale considera legato a una grazia ricevuta dall’organizzazione Michele Genchi per intercessione della Santa di Cascia. Da allora, l’area è diventata un punto di riferimento religioso e comunitario per il quartiere.

Un luogo di fede e raccoglimento

Lo spazio è oggi considerato un luogo di preghiera e raccoglimento, frequentato quotidianamente da famiglie e devoti, anche da altre zone di Bari e della provincia. Il giardino è dedicato a Santa Rita, tradizionalmente venerata come “santa delle cause impossibili”, e rappresenta per molti un’alternativa spirituale per chi non può recarsi a Cascia.

All’interno dell’area è custodita anche una statua del Sacro Cuore di Gesù, donata da una famiglia del quartiere come segno di ringraziamento per una grazia ricevuta.

Le celebrazioni di maggio

Ogni anno, in prossimità del 21 e 22 maggio, il quartiere si anima con le celebrazioni dedicate alla Santa. Il programma tradizionale prevede:

Il 21 maggio il corteo storico di Santa Rita

Il 22 maggio la processione per le vie del quartiere, che richiama numerosi fedeli anche dall’esterno di Bari

Si tratta di appuntamenti che uniscono dimensione religiosa e partecipazione popolare, con una forte presenza della comunità locale.

Il progetto del murales

Negli anni scorsi è stato inoltre avviato il progetto per la realizzazione di un murales dedicato a Santa Rita sulla facciata che ospita il giardino, un’iniziativa sostenuta dalla comunità dei devoti e legata anche alle amministrazioni locali.

Un appuntamento molto atteso

In vista delle celebrazioni del 2026, la comunità si prepara ai festeggiamenti del 21 e 22 maggio, mentre nei prossimi giorni sarà diffuso il programma ufficiale delle iniziative religiose e culturali.