Bari, alunni trovano 95 euro sulla spiaggia di Pane e Pomodoro e li consegnano al Comune

BARI - Gesto di grande senso civico da parte delle alunne e degli alunni della classe 4ª B del plesso Don Orione dell’I.C. Japigia 1 – Verga di Bari, impegnati in un’attività didattica sulla pace nell’ambito del progetto “Scuola Senza Zaino”.

Durante la mattinata, nei pressi della spiaggia di Pane e Pomodoro, i bambini hanno rinvenuto alcune banconote per un valore complessivo di 95 euro. Dopo aver tentato senza successo di risalire al proprietario, si sono confrontati, insieme alle insegnanti, sulla scelta più corretta da compiere, valutando diverse possibilità, tra cui la donazione in beneficenza o l’acquisto di materiale scolastico.

Guidati dal corpo docente, gli studenti hanno approfondito anche il quadro normativo di riferimento, scoprendo quanto previsto dall’articolo 927 del Codice civile in materia di cose rinvenute e obbligo di consegna alle autorità competenti nel caso in cui non sia possibile individuare il legittimo proprietario.

Per questo motivo la classe ha deciso di recarsi al Palazzo comunale dell’Economia, sede dell’Ufficio Oggetti smarriti del Comune di Bari, per la consegna del denaro.

Ad accoglierli è stato l’assessore al Bilancio Diego De Marzo, che ha voluto ringraziare personalmente gli studenti per il gesto e per il senso di responsabilità dimostrato.

“È stato un gesto bellissimo – ha dichiarato l’assessore – e per me è stato emozionante accoglierli a Palazzo dell’Economia per ringraziarli a nome della città. Episodi come questo dimostrano quanto sia importante l’educazione civica e il valore della responsabilità personale e collettiva nella costruzione di una comunità più giusta e solidale”.