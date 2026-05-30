Bari, anziano investito e ucciso alle porte del San Paolo: inutili i soccorsi

– Tragedia questa mattina alle porte del quartiere San Paolo, dove un uomo di 83 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile.

Secondo quanto si apprende, sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi. Nonostante le manovre di rianimazione, le condizioni dell’anziano sono apparse subito critiche: il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo in ospedale.

Le dinamiche dell’incidente sono ora al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono state affidate alla Polizia Locale, che sta ricostruendo la sequenza dei fatti per chiarire eventuali responsabilità.