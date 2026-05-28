Bari, apre il “Villaggio della Prevenzione” ASL: screening, vaccinazioni e medicina di genere in piazza del Ferrarese

BARI – La prevenzione scende in piazza con “Il Villaggio della Prevenzione”, l’iniziativa promossa dalla ASL Bari e dal Dipartimento di Prevenzione in programma dal 28 al 30 maggio 2026 nell’ex Mercato del Pesce, in piazza del Ferrarese, nell’ambito del festival “Women & the City”.

Il progetto trasforma il centro cittadino in una vera e propria piazza della salute con 8 stand tematici dedicati a medicina di genere, screening oncologici, prevenzione cardiovascolare, respiratoria, alimentare e ambientale, oltre a vaccinazioni e attività di educazione sanitaria. Coinvolti circa cento operatori sanitari tra Dipartimento di Prevenzione, Servizio 118, Pneumologia dell’Ospedale San Paolo e Cardiologia del Distretto di Triggiano.

Il taglio del nastro si è svolto alla presenza delle istituzioni regionali e sanitarie, tra cui il presidente della III Commissione Sanità della Regione Puglia Felice Spaccavento, il direttore generale ASL Bari Luigi Fruscio, la direttrice sanitaria Rosella Squicciarini, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Nicolò De Pasquale e la presidente del Municipio 1 Annamaria Ferretti.

«Promuovere corretti stili di vita significa fare prevenzione ogni giorno», ha dichiarato il direttore generale ASL Bari Luigi Fruscio, sottolineando l’obiettivo di portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e renderla accessibile a tutta la cittadinanza attraverso attività concrete e momenti di confronto diretto con i professionisti sanitari.

Il Villaggio nasce dall’adesione della ASL Bari al festival Women & the City e si rivolge all’intera comunità, con un’attenzione che va oltre la salute femminile per includere tutte le principali aree della prevenzione: oncologica, cardiovascolare, respiratoria, nutrizionale e ambientale.

Nel corso delle tre giornate saranno disponibili screening gratuiti, spirometrie, consulenze mediche e nutrizionali, vaccinazioni per diverse fasce d’età, test di prevenzione e distribuzione di kit per lo screening del colon retto. Previsti anche servizi di medicina dei viaggi, attività di educazione alimentare e rilevazione dei parametri antropometrici.

Ampio spazio è dedicato anche alla prevenzione cardiovascolare, in particolare per le donne in menopausa, e ai temi della sicurezza alimentare e della salute ambientale secondo l’approccio One Health. Il Servizio 118 proporrà dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree, mentre il Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro approfondirà i rischi professionali in ottica di genere.

Accanto alle attività pratiche, il programma prevede talk e incontri divulgativi su medicina di genere, prevenzione oncologica, vaccinazioni, corretti stili di vita e salute nei primi mille giorni di vita.

«Vogliamo creare uno spazio aperto e multidisciplinare in cui la prevenzione diventi esperienza concreta di incontro e consapevolezza», ha spiegato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Nicolò De Pasquale, evidenziando l’importanza di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini.

Il Villaggio della Prevenzione resterà aperto fino al 30 maggio con attività gratuite e accesso libero per la cittadinanza.