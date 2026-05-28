Tricase diventa capitale dello Sport e della Prevenzione: al via la 13^ edizione di 'Tricase è Sport'



Dal 31 maggio al 2 giugno tre giorni di discipline olimpiche, inclusione sociale e screening sanitari gratuiti nel segno del claim "Non arrendersi mai".





TRICASE (LE) – Tre giorni dedicati alla cultura dello sport, al benessere comunitario e alla prevenzione sanitaria. Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno 2026, Tricase ospiterà la tredicesima edizione di "Tricase è Sport", la manifestazione promossa dall’associazione Tricasèmia in collaborazione con il Comune e in concomitanza con la Giornata Nazionale dello Sport indetta dal CONI. L’edizione di quest’anno, guidata dal tema programmatico "NON ARRENDERSI MAI", si focalizza sulla sinergia tra associazioni e territorio, ampliando il proprio raggio d’azione oltre la pura pratica atletica per abbracciare l’inclusione sociale e la tutela della salute.





Il fitto programma della manifestazione si aprirà nel pomeriggio di domenica 31 maggio a Tricase Porto. In questa prima giornata, l’evento sposerà una forte causa sociale grazie alla collaborazione con la Caritas diocesana di Ugento – S.M. di Leuca. Dalle ore 16:00 alle 21:00, nei pressi del Bar Menamè, verrà allestita la “Tenda del Buon Gioco”, uno spazio informativo e di sensibilizzazione contro la piaga del gioco d’azzardo legato al progetto nazionale “Vince chi Smette”. In parallelo, dalle 17:30, il Circolo Tennis Tricase promuoverà l’iniziativa “Smash all’azzardo e alle dipendenze”, offrendo alla cittadinanza tornei gratuiti di mini tennis e pickleball.





Lunedì 1° giugno i riflettori si sposteranno sulle competizioni giovanili e sulla divulgazione scientifica. La mattina, a partire dalle ore 9:00, il Palazzetto dello Sport “Città di Tricase” ospiterà il “Triangolare della Repubblica”, torneo di pallavolo categoria Under 13 che vedrà sfidarsi sul parquet le compagini di Virtus Tricase, MB Volley Ruffano e Progetto Azzurra Alessano. In serata, alle ore 19:00, l’Atrio di Palazzo Gallone farà da cornice al convegno scientifico “Tricase è Salute: la salute inizia dalla Prevenzione”. Moderato dalla giornalista Gloria Roselli, l’incontro approfondirà l’importanza dei test di screening preventivi attraverso gli interventi dei medici specialisti Giuseppe Franchino(ASL Lecce), Gabriele De Masi De Luca (Ospedale Panico) e Daniele Sergi (Direttore UO Screening Mammografico ASL Lecce).





La giornata conclusiva di martedì 2 giugno rappresenterà il cuore pulsante della manifestazione e si svilupperà interamente presso il Parco Comunale di Via Pirandello, fatte salve le prime ore della mattinata. Alle ore 9:30 prenderà infatti il via la tradizionale biciclettata ecologica, un percorso cicloturistico che attraverserà la natura e i borghi storici tricasini con una sosta ristoro in Piazza Pisanelli.





A partire dalle ore 17:00, l’area verde di Via Pirandello si trasformerà in una vera e propria cittadella multidisciplinare. Sul fronte sanitario, il Comitato di Lecce della Croce Rossa Italiana allestirà “La Cittadella della Salute”, uno spazio dove i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a test di screening ed elettrocardiogrammi. Contemporaneamente, le aree sportive e il palco centrale si animeranno con le dimostrazioni pratiche di decine di discipline ( tra

cui Mamanet, boxe, Tuning, pallavolo, calcio, taekwondo, mountain bike, yoga, equitazione, tennis, area diversamente abili, rugby, basket, Catch’n Serve Ball, bocce, atletica, danza, MMA) curate dalle associazioni del territorio.





Particolare rilevanza sarà data alla dimensione inclusiva della kermesse: dalle 16:00 nell’area dedicata sono previsti percorsi di coordinazione motoria e mini basket dedicati a persone con disabilità fisiche, intellettivo-relazionali e malattie neurodegenerative guidati da Lorenzo Presicce, seguiti dalle ore 17:45 dall’esibizione della scuola di danza inclusiva Kitri Ballet e, alle 19:30, dalle evoluzioni del campione di calcio freestyle Alessandro Colazzio. Il pomeriggio sarà completato, alle 18:30 nei pressi del Cremglassè, dall’Area Talk intitolata “NON ARRENDERSI MAI: il calcio popolare resiste!”, un dibattito sul calcio locale che vedrà la partecipazione dei vertici e degli atleti dell’ASD Atletico Tricase e del comitato azionariato popolare, il tutto accompagnato dal dj set di Steven The Prince.





Per ulteriori dettagli e per consultare in tempo reale eventuali aggiornamenti al programma, l’organizzazione invita a visitare i canali social ufficiali dell’evento su Facebook ( “Tricase è Sport” ) e Instagram ( @tricase_sport ).



