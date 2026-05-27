Bari, apre “Super Smash Broz”: nuovo format di smash burger in Piazza Eroi del Mare

BARI - Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 19.00 inaugura a Bari il nuovo punto vendita Super Smash Broz, in Piazza Eroi del Mare 14/15. L’apertura segna l’arrivo in città di un format dedicato allo smash burger, ispirato alla cultura americana ma reinterpretato in chiave contemporanea e urbana.

Il progetto nasce dall’universo di Broz Burger e si presenta come una declinazione più essenziale e diretta del concept originale, con un’offerta focalizzata su pochi prodotti e una forte identità visiva e comunicativa.

Un format rapido, essenziale e riconoscibile

Super Smash Broz punta su una proposta centrata sullo smash burger, preparato con una tecnica di cottura che privilegia croccantezza e intensità del sapore. L’idea è quella di una burgeria contemporanea pensata per un consumo veloce ma caratterizzato da un’identità precisa e immediatamente riconoscibile.

Il menu ridotto è parte integrante del concept: meno varietà, più focalizzazione sul prodotto e sull’esperienza diretta del burger.

L’apertura e la promozione inaugurale

Per il lancio è prevista una promozione speciale: le prime 200 persone che si presenteranno in cassa comunicando una parola chiave dedicata potranno acquistare il “Double Loaded Burger” al prezzo simbolico di 0,99 euro, con limite di un panino per cliente.

L’iniziativa punta a coinvolgere il pubblico locale e a creare attenzione attorno al debutto del nuovo format nel capoluogo pugliese.

Un progetto tra identità pop e cultura food contemporanea

Secondo il fondatore del brand, l’obiettivo è portare a Bari una “smasheria” dal carattere forte e immediato, capace di rendere lo smash burger accessibile e riconoscibile nella sua forma più diretta.

L’apertura di Super Smash Broz si inserisce così nel panorama in evoluzione della ristorazione urbana, dove format rapidi, identitari e fortemente comunicativi stanno diventando sempre più centrali nelle scelte dei consumatori.