“Ciao Ciao Tour 2026”: gli Oesais annunciano l’ultimo addio con quattro date tra Puglia e Basilicata

BARI - Gli Oesais tornano sul palco per quello che viene annunciato come il tour conclusivo della loro carriera: “CIAO CIAO TOUR 2026 – L’ultima estate degli Oesais”. Un addio alle scene che si tradurrà in quattro grandi eventi tra comicità, musica e celebrazione del percorso artistico del duo.

Il tour toccherà quattro città simbolo del Sud Italia, con tappe in Puglia e Basilicata e un format pensato per ripercorrere oltre trent’anni di carriera tra parodia, musica e cultura pop.

Le date del tour

Il calendario degli eventi prevede quattro appuntamenti estivi: il 25 luglio a Matera presso la Cava del Sole, il 28 luglio a Taranto alla Rotonda del Lungomare, il 2 agosto a Barletta presso il Fossato del Castello e il 5 agosto a Melpignano in Piazza Avantaggiato.

Un addio annunciato dopo una lunga storia cult

Il progetto Oesais nasce negli anni ’90 come fenomeno televisivo di culto, legato alla rielaborazione in chiave comica della scena britpop e alla forte identità territoriale pugliese. Il duo, composto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, conosciuto anche come Toti e Tata, è diventato nel tempo un riferimento della comicità musicale italiana.

La recente reunion del 2025 ha registrato un forte successo di pubblico, con numerosi sold out in diverse città italiane e una rinnovata attenzione verso il repertorio storico e i nuovi brani.

Un tour tra musica e comicità

Il “Ciao Ciao Tour 2026” si presenta come una serie di eventi speciali, concepiti non solo come concerti ma come veri e propri spettacoli ibridi tra musica e intrattenimento comico, con l’obiettivo di salutare il pubblico che ha seguito il progetto per decenni.

La produzione è curata da Bass Culture in collaborazione con Radio Norba, radio ufficiale del tour.

Biglietti e attesa del pubblico

La prevendita dei biglietti è stata attivata con accesso anticipato tramite canali dedicati, seguita dall’apertura della vendita generale. L’interesse per il tour è già elevato, anche in considerazione della forte risposta registrata nelle precedenti reunion.

Con questo nuovo progetto, gli Oesais si preparano a chiudere simbolicamente il loro percorso artistico, promettendo uno spettacolo che si annuncia come una celebrazione collettiva tra musica, ironia e memoria condivisa.