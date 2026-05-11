Bari, arriva il “DroneArt Show” allo stadio San Nicola: 1.000 droni tra musica classica e luci nel cielo

BARI - Un evento spettacolare e senza precedenti è in arrivo a Bari: il 30 maggio 2026 lo Stadio San Nicola ospiterà il “DroneArt Show”, una produzione che unisce musica classica, tecnologia e coreografie di luce nel cielo.

Si tratta del primo stadio in Italia a ospitare lo spettacolo, che prevede l’impiego di circa 1.000 droni sincronizzati con esecuzioni musicali dal vivo.

Musica classica e coreografie nel cielo

Durante la serata, un quartetto d’archi eseguirà brani iconici come Le Quattro Stagioni di Vivaldi e Il Lago dei Cigni di Čajkovskij, mentre centinaia di droni illuminati daranno vita a figure e movimenti coreografici sopra il pubblico.

Lo spettacolo è ideato per trasformare lo stadio in un grande teatro a cielo aperto, dove luce, suono e tecnologia si fondono in un’unica narrazione visiva.

Un debutto “storico” per lo stadio San Nicola

La produzione, firmata da Fever e Nova Sky Stories, definisce l’evento un primato nazionale: lo stadio San Nicola diventerà infatti il primo impianto sportivo italiano a ospitare un format di questo tipo.

Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è creare un’esperienza immersiva capace di coinvolgere un pubblico ampio, trasformando il panorama urbano e lo stesso stadio in parte integrante dello spettacolo.

Biglietti e informazioni

L’evento è previsto per le ore 21:30 del 30 maggio 2026. I biglietti sono disponibili tramite la piattaforma ufficiale dell’organizzazione e l’app dedicata.

: Stadio San Nicola30 maggio 2026, ore 21:30