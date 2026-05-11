Tra sogno e ossessione: 'Il protagonista' di Fabrizio Benvenuto arriva al cinema



Il cinema italiano si prepara ad accogliere Il Protagonista, opera prima scritta e diretta da Fabrizio Benvenuto, prodotta da MG Production di Morena Gentile e distribuita da Emozioni Distribuzione, nuova realtà guidata da Giampietro Preziosa, produttore cinematografico per Inthelfilm. Il cinema italiano si prepara ad accogliere Il Protagonista, opera prima scritta e diretta da Fabrizio Benvenuto, prodotta da MG Production di Morena Gentile e distribuita da Emozioni Distribuzione, nuova realtà guidata da Giampietro Preziosa, produttore cinematografico per Inthelfilm.





Il film è stato presentato alla stampa l’8 maggio a Roma e la première ufficiale si terrà il 18 maggio, presso il The Space Cinema, con la partecipazione del cast e di numerosi ospiti. Dal 21 maggio invece Il Protagonista sarà al cinema, pronto a iniziare il suo viaggio in numerose sale italiane.





Il film





Ambientato a Roma, Il Protagonista racconta la storia di Giancarlo Mangiapane, trent’anni e un unico sogno: diventare un grande attore. I ruoli importanti però non arrivano e così Giancarlo finisce per recitare nella vita di tutti i giorni. Finalmente il suo agente gli comunica che avrà l’occasione della vita: il provino da protagonista per Clochard, biopic sulla vita di Gustavo Noradin, campione di tip-tap degli anni ’50 caduto in disgrazia a causa delle sue dipendenze. Quando scopre che anche il suo coinquilino si sta preparando per lo stesso ruolo, nasce una rivalità che lo ossessiona. Tra prove estenuanti, una madre che lo cerca e una temibile casting director, la sua immedesimazione diventa totale, fino a mettere a rischio la sua vera identità. La storia racconta una discesa vertiginosa tra recitazione e vita, dove il confine si assottiglia fino quasi a scomparire.





Cast





Nel cast: Pierluigi Gigante, Alessio Lapice, Morena Gentile, Adriano Giannini, insieme a Elisabetta Ventura, Anna Redi, Ermanno De Biagi, Pierfrancesco Nacca, Josafat Vagni e Matteo Amaturo.

Al suo esordio nel lungometraggio, Fabrizio Benvenuto firma un’opera che indaga il sottile equilibrio tra identità e rappresentazione.

"Il film è un invito a riconoscersi nelle fragilità e nella follia del protagonista, e a trovare nella sua storia una piccola forza per continuare il proprio cammino. Il Protagonista è una commedia nera, a tratti grottesca, ma dietro ogni risata si nasconde un dolore autentico: quello di chi sogna perché non sa fare altro…" afferma il regista.





Foto di scena: Federica Pierpaoli