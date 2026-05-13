Bari, chiusure notturne sulla D94 Complanare sud: interventi su impianti e barriere, traffico deviato verso la SS16

BARI - Sulla D94 Complanare sud di Bari scattano nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026 una serie di chiusure temporanee per consentire lavori di manutenzione agli impianti idraulici, interventi di ispezione e sistemazione delle barriere di sicurezza, oltre a lavori di rifacimento della pavimentazione.

I provvedimenti saranno attivi dalle 22:00 alle 6:00 e interesseranno diversi tratti strategici della viabilità in ingresso e in uscita dal capoluogo pugliese.

In particolare, sarà chiuso il tratto tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari in direzione Foggia, Brindisi e Lecce. Il traffico verrà deviato con uscita obbligatoria a Bari Zona Industriale e successivo percorso sulla SS96 Bari-Altamura in direzione Bari fino all’immissione sulla SS16.

Prevista inoltre la chiusura dell’intero tracciato della D94 in direzione A14 Bologna-Taranto (verso Pescara). Anche lo svincolo di Modugno resterà interdetto sia in entrata sia in uscita, così come il ramo di collegamento dalla SS96 verso la D94.

Le deviazioni interessano in modo differenziato i flussi provenienti dalla SS16 (sia lato Foggia sia lato Brindisi), dalla SS96 e da Modugno, tutti indirizzati verso la SP88 Bitonto-Giovinazzo con accesso finale all’A14 alla stazione di Bitonto.

Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle possibili deviazioni. Aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili tramite i canali informativi del gruppo, l’app ufficiale, i pannelli a messaggio variabile e i principali network radio-televisivi dedicati al traffico.