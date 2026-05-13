Francavilla Fontana al Salone Internazionale del Libro di Torino con il progetto Cosmopolita



FRANCAVILLA FONTANA (BR) – Giovedì 14 maggio, alle ore 18.30, il Comune di Francavilla Fontana sarà presente alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino – quest'anno dedicato al tema "Il mondo salvato dai ragazzini" – con una presentazione del progetto Cosmopolita e del calendario illustrato Calendaria. L'appuntamento si terrà presso lo stand della Regione Puglia (Pad. 2, K118-L117) e vedrà la partecipazione dell'assessore alle Pari Opportunità Sergio Tatarano. – Giovedì 14 maggio, alle ore 18.30, il Comune di Francavilla Fontana sarà presente alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino – quest'anno dedicato al tema "Il mondo salvato dai ragazzini" – con una presentazione del progetto Cosmopolita e del calendario illustrato Calendaria. L'appuntamento si terrà presso lo stand della Regione Puglia (Pad. 2, K118-L117) e vedrà la partecipazione dell'assessore alle Pari Opportunità Sergio Tatarano.





Cosmopolita è un progetto triennale (2025-2027) finanziato con 200.000 euro dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso dal Comune di Francavilla Fontana come soggetto capofila in partnership con l'Associazione Toponomastica Femminile e una rete che coinvolge sei Comuni pugliesi – Lecce, Bari, Brindisi, Bisceglie, Grottaglie e Candela – oltre all'Associazione L'Isola che c'è ONLUS.





Il progetto agisce su più fronti per radicare la cultura della parità di genere: dalla formazione dei docenti sulla didattica inclusiva e il linguaggio non sessista, alle mostre itineranti nelle scuole, dai censimenti toponomastici nei Comuni partner alle intitolazioni di spazi pubblici a figure femminili, fino ai percorsi urbani e ai salotti culturali virtuali. A Francavilla Fontana le azioni del progetto hanno già prodotto risultati concreti: il censimento delle strade cittadine, una passeggiata in ottica di genere nel centro storico, l'intitolazione di una panchina rossa a Palmina Martinelli e la distribuzione di materiali bibliografici e didattici agli istituti scolastici. Sono attualmente in corso, fino al 4 giugno, tre mostre itineranti di Toponomastica Femminile – dedicate alle Nobel per la fisica e la chimica, alle Madri Costituenti e alle Nobel per l'economia – che stanno facendo tappa in cinque istituti cittadini: il Liceo Scientifico Ribezzo, l'ITT Fermi, l'ITC Calò, il Liceo Classico Lilla e il Primo Comprensivo Moro – Virgilio Marone.





Al Salone del Libro, l'intervento si concentrerà su due elementi che sintetizzano l'approccio del progetto. Il primo è Calendaria, il calendario illustrato prodotto da Toponomastica Femminile e distribuito nelle scuole di tutta la regione: l'edizione 2025 è dedicata alle figure femminili nelle arti minori, storicamente escluse dal riconoscimento ufficiale; quella del 2026 racconta 63 giornaliste di ogni continente che hanno usato l'informazione per difendere i diritti civili; la terza edizione, in uscita nel 2027, completa il ciclo triennale. Il secondo elemento è la strategia complessiva di Cosmopolita sul contrasto alla violenza di genere, che punta sulla prevenzione attraverso l'educazione, il linguaggio e la trasformazione dello spazio pubblico.





"Cosmopolita è il frutto di una scelta precisa" afferma l’assessore Sergio Tatarano "governare vuol dire anche assumere responsabilità culturali, provare a incidere sui valori e sulle sensibilità di una comunità, fare in modo che un cambiamento duri nel tempo. I risultati raggiunti in questi anni ci dicono che abbiamo scelto la strada giusta, ed è questa esperienza che porteremo al Salone del Libro".





"Il Salone del Libro è uno dei luoghi in cui la cultura italiana si confronta e si rinnova" evidenzia la vicesindaca con delega alla Pubblica Istruzione Anna Maria Padula. "Portare Cosmopolita a Torino significa mettere questo progetto in rete con esperienze che vengono da tutto il Paese e aprire un confronto su come cambiare la cultura a partire dalla scuola, dove ogni giorno si affrontano alcuni dei temi più urgenti legati alla parità".





Chiude il sindaco Antonello Denuzzo: "Il tema del Salone di quest'anno, 'Il mondo salvato dai ragazzini', ci ricorda che le giovani generazioni hanno la capacità di immaginare un mondo diverso, ma agli adulti tocca preparare il terreno: costruire le condizioni perché quella capacità possa esprimersi, seminare una cultura della parità prima che certi modelli si radichino. Cosmopolita ci prova, con ambizione e con metodo".