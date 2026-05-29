Bari conquista gli Usa: per Travel + Leisure è “la città più autentica e interessante d’Italia”
BARI - Bari continua a conquistare la scena internazionale. A incoronare il capoluogo pugliese è la prestigiosa rivista americana Travel + Leisure, che in un reportage firmato dalla giornalista Megan Murphy definisce la città “la più autentica e interessante d’Italia”.
Nel racconto pubblicato dalla celebre testata statunitense, Bari viene descritta come una meta capace di distinguersi in un Mediterraneo sempre più segnato dal turismo di massa. Non per il lusso o per attrazioni costruite a misura di visitatore, ma per la sua autenticità, considerata oggi il vero valore aggiunto della città.
A colpire la stampa americana sono soprattutto i vicoli di Bari Vecchia, la vita quotidiana che anima il centro storico, il legame diretto con il mare e quell’anima popolare che continua a resistere nonostante la crescita costante dei flussi turistici.
Nel reportage trovano spazio i pescatori che vendono il pescato direttamente al porto, le donne che preparano le orecchiette a mano davanti alle abitazioni del borgo antico, le piazze vissute fino a tarda sera e il lungomare affacciato sull’Adriatico, definito tra i più suggestivi del Sud Italia.
Secondo Travel + Leisure, Bari rappresenta un esempio raro: una città che riesce ancora a mantenere una vita reale e spontanea senza trasformarsi in una semplice cartolina per turisti. Una destinazione che accoglie visitatori da tutto il mondo senza perdere la propria identità.
Cambia così anche la prospettiva del viaggio in Puglia. Se fino a pochi anni fa Bari veniva considerata soprattutto un punto di partenza per raggiungere località come Polignano a Mare, Alberobello o Monopoli, oggi è il capoluogo stesso a diventare meta principale.
Un riconoscimento che conferma la crescita dell’immagine internazionale di Bari, favorita dall’aumento dei collegamenti aerei, dall’espansione dell’offerta turistica e da una narrazione sempre più legata alla cultura, alla gastronomia e all’identità autentica del territorio.