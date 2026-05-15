Bari, divieto di balneazione a Pane e Pomodoro dopo il temporale: sversamenti in mare e spiaggia transennata

BARI - Scatta il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari, dopo il forte temporale che si è abbattuto sulla città nel pomeriggio di ieri. Le intense piogge avrebbero provocato l’apertura delle paratie della condotta fognaria, con conseguente sversamento di reflui nello specchio d’acqua antistante la spiaggia cittadina.

A seguito dei controlli effettuati dai tecnici di ARPA Puglia sui campioni d’acqua, il Comune ha disposto l’ordinanza di divieto di balneazione in via precauzionale. La polizia locale ha già transennato il tratto di bagnasciuga interessato, impedendo l’accesso al mare.

La spiaggia, particolarmente frequentata anche dai turisti in questo periodo, resterà verosimilmente interdetta almeno fino al weekend. La revoca del provvedimento sarà possibile solo dopo i nuovi esiti delle analisi sulla qualità delle acque. Resta consentita la permanenza sull’arenile, ma non la balneazione.

Sul fronte meteo, la giornata odierna è caratterizzata da condizioni prevalentemente soleggiate. Per domani è attesa una fase di instabilità con temperature attorno ai 20 gradi, mentre per domenica è previsto un ritorno del bel tempo, in attesa di eventuali aggiornamenti sulla riapertura della spiaggia.