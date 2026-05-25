Bari, furto nella pasticceria Fanelli: rubato il barattolo delle mance

BARI - Momenti di sorpresa e amarezza nel pomeriggio di sabato 23 maggio alla Pasticceria Fanelli, in via Don Luigi Sturzo a Bari, dove un uomo ha rubato il barattolo delle mance approfittando di un momento di distrazione della banconista.

Secondo la ricostruzione, il soggetto sarebbe entrato nel locale ordinando un gin tonic. Mentre la dipendente si è voltata per preparare la bevanda, l’uomo avrebbe afferrato il salvadanaio contenente le mance dal bancone, nascondendolo in una busta e allontanandosi rapidamente senza attendere la consegna dell’ordine.

L’intera scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza interne, che avrebbero documentato il furto in modo chiaro.

Il gesto ha provocato forte disappunto tra il personale del locale, colpito non solo dal danno economico, ma soprattutto dal valore simbolico delle mance, considerate parte del riconoscimento quotidiano del lavoro svolto.