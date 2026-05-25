Bari, gara di ingegno all’Università: studenti delle medie sfidano la fisica con “Eureka! Funziona!”

BARI – La creatività dei più giovani incontra l’industria e la ricerca universitaria in una competizione dedicata alle materie STEM. Il 27 maggio, alle 9.30, l’Aula Magna “Aldo Cossu” dell’Università di Bari ospiterà una gara tecnologica che vedrà protagonisti circa 100 studenti delle scuole medie del territorio.

L’iniziativa rientra nella XIV edizione del progetto nazionale “Eureka! Funziona!”, promosso da Federmeccanica e dalla Sezione Meccanica di Confindustria Bari e BAT, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Bari.

Gli studenti sono stati chiamati a progettare e costruire un giocattolo capace di muoversi utilizzando i principi della fisica. Il percorso didattico ha coinvolto gli istituti comprensivi “Eleonora Duse” di Bari, “Umberto Fraccacreta” di Bari-Palese e “San Giovanni Bosco–Dizonno” di Triggiano.

Dopo mesi di lavoro, i giovani inventori presenteranno i loro prototipi davanti a una giuria composta da imprenditori e docenti universitari.

L’evento si aprirà con i saluti del rettore dell’Università di Bari Roberto Bellotti e del presidente della Sezione Meccanica di Confindustria Bari BAT Maurizio Primiceri.

La commissione giudicatrice sarà composta da rappresentanti del mondo industriale e accademico, tra cui la vicepresidente di Confindustria Bari e BAT Annacarla Loperfido e diversi docenti universitari con deleghe in orientamento, terza missione e ranking.

Il progetto punta ad avvicinare i più giovani alle discipline scientifiche e tecnologiche, promuovendo un approccio pratico e creativo all’apprendimento. L’obiettivo è rafforzare il dialogo tra scuola, università e sistema produttivo, valorizzando le competenze STEM come leva per il futuro delle nuove generazioni.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di orientamento e formazione che collega scuola e impresa nel territorio barese.