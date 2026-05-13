Cinema Addiction 2026: torna in Puglia il cinema gratuito tra classici e contemporaneo

BARI - Al via una nuova edizione di Apulia Film Commission con il progetto “Cinema Addiction”, promosso insieme alla Regione Puglia. Tra maggio e luglio 2026, l’iniziativa porterà proiezioni gratuite a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, con un programma dedicato sia ai grandi classici del cinema italiano sia al cinema internazionale contemporaneo.

L’obiettivo del progetto è rafforzare la visione collettiva come esperienza culturale e sociale, offrendo al pubblico la possibilità di accedere a titoli di qualità spesso non disponibili nel circuito commerciale.

Il cartellone 2026 è suddiviso in due sezioni: “The Italian Job”, dedicata ai maestri del cinema italiano, e “Geografie Contemporanee”, focalizzata sulle produzioni internazionali più recenti.

La rassegna si apre con Bianca di Nanni Moretti, seguita da Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, Otto e mezzo di Federico Fellini, I pugni in tasca di Marco Bellocchio e La grande abbuffata di Marco Ferreri.

Dal 25 giugno spazio al cinema contemporaneo con Restless – L’amore che resta di Gus Van Sant, La ragazza del coro di Urška Djukić, Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, fino al gran finale del 16 luglio con La tenerezza di Carine Tardieu.

Tutte le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano e a ingresso gratuito, con inizio alle ore 21:00 presso diverse sedi: il Kursaal Santalucia e l’AncheCinema a Bari, il Cinema Arena Eden di Brindisi, Laltrocinema Cicolella di Foggia, il CineLab del Cineporto di Lecce e lo Spazioporto – Cineporto di Taranto.