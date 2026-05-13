Bari, il Nautico “Francesco Caracciolo” celebra 170 anni di storia: memoria, formazione e futuro del mare

BARI - Questa mattina, presso il Terminal Crociere del Porto di Bari, si è svolta la celebrazione del 170° anniversario dell’Istituto Tecnico Nautico “Francesco Caracciolo” di Bari, uno degli istituti storici più prestigiosi del territorio pugliese e punto di riferimento nazionale per la formazione marittima.

Un evento carico di emozione, memoria e prospettive future, che ha riunito docenti, studenti, ex alunni, rappresentanti delle istituzioni civili e militari e numerose autorità del mondo marittimo e scolastico.

Ad aprire i lavori è stato il dirigente scolastico prof. Carlo De Nitti, che ha sottolineato il valore storico e culturale dell’istituto, capace da 170 anni di formare generazioni di professionisti del mare, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Nel corso della manifestazione sono intervenuti l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Bari, avv. Vito Lacoppola, che ha portato il saluto del sindaco Vito Leccese, augurando ai giovani studenti un percorso di crescita professionale e umana all’altezza della grande tradizione del Caracciolo, e il dott. Francesco Forliano, dirigente tecnico con funzione ispettiva USR Puglia.

Particolarmente significativi gli interventi del contrammiraglio Donato De Carolis, direttore marittimo di Puglia e Basilicata Ionica, del ricercatore universitario Stefano Daniele e dell’ex dirigente scolastico Vincenzo Fiorentino, apparso visibilmente emozionato nel ricordare con affetto gli anni trascorsi al “Caracciolo” e nel salutare il corpo docente e gli studenti presenti.

Tra i momenti più sentiti della giornata, l’intervento della prof.ssa Rosa Nacherlilla, docente dell’Istituto Tecnico Nautico “F. Caracciolo” da ben 34 anni. La professoressa, storica insegnante di Navigazione — materia cardine dell’istituto — rappresenta da decenni un punto di riferimento per centinaia di studenti che, grazie alla sua preparazione e alla sua passione, sono diventati cadetti dell’Accademia Militare, capitani di lungo corso e ufficiali destinati a guidare grandi navi da crociera, petroliere e portacontainer nei mari di tutto il mondo.

La prof.ssa Nacherlilla ha inoltre illustrato un importante progetto nato proprio in occasione di questo anniversario: l’associazione “Orizzonte Caracciolo”, realtà che avrà l’obiettivo di riunire studenti, ex studenti e docenti dell’istituto, custodendo e tramandando nel tempo il patrimonio umano, professionale e culturale del Nautico barese. Un’iniziativa che tutti si augurano possa crescere e consolidarsi negli anni.

Presente anche la prof.ssa Mariarita Colella, tra le docenti più giovani dell’istituto, insegnante di Scienze della Navigazione ed ex studentessa del “Caracciolo”, testimonianza concreta di come il legame con questa scuola continui nel tempo e si trasformi in passione educativa e professionale.

Tra i presenti anche il consigliere comunale Massimiliano Antenore, ex studente dell’Istituto Tecnico Nautico “Francesco Caracciolo” e per un breve periodo docente dello stesso istituto, che ha ricordato con orgoglio il percorso formativo vissuto al Nautico e le esperienze che hanno segnato la sua crescita personale e professionale, tra cui il ricordo dell’imbarco sulla nave scuola Amerigo Vespucci.

La manifestazione si è conclusa in un clima di forte partecipazione e orgoglio collettivo, alla presenza di autorevoli rappresentanti civili e militari, confermando ancora una volta il ruolo centrale che l’Istituto Tecnico Nautico “Francesco Caracciolo” continua ad avere nella formazione delle nuove generazioni del comparto marittimo italiano.