Bari, camion sfonda il guardrail sulla Statale 16 a Torre a Mare: traffico in tilt e un ferito

Paura nel pomeriggio sulla Statale 16, all’altezza di Torre a Mare, alla periferia sud di Bari, dove un autoarticolato è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha provocato pesanti disagi alla circolazione.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante stava viaggiando in direzione sud quando il conducente avrebbe perso il controllo, sfondando il guardrail centrale e invadendo la carreggiata opposta, in direzione nord.

Il camionista è rimasto ferito nell’impatto, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. È stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Il sinistro ha causato forti rallentamenti e lunghe code lungo il tratto interessato della Statale 16.

Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle possibili deviazioni. Aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili tramite i canali informativi del gruppo, l’app ufficiale, i pannelli a messaggio variabile e i principali network radio-televisivi dedicati al traffico.