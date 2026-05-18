Bari, il sindaco premia tre attività storiche del quartiere Libertà

BARI - Il sindaco di Bari Vito Leccese ha consegnato questa mattina un riconoscimento a tre attività storiche del quartiere Libertà, realtà commerciali che da decenni rappresentano un punto di riferimento per la vita sociale e identitaria della zona.

I premi sono stati assegnati al Panificio San Giorgio di Natale Lavolpicella, attivo da 70 anni, a U’ Varvir di Gaetano Palmisano, che festeggia 30 anni di attività, e ad Amatulli Parrucchiere Estetica, guidato da Tommaso Amatulli e presente sul territorio da mezzo secolo.

Nel corso della cerimonia, il primo cittadino ha sottolineato il valore di queste realtà, definendole presìdi di comunità oltre che attività economiche. “Non sono soltanto esercizi commerciali ma luoghi che custodiscono storie, tradizioni e relazioni umane”, ha dichiarato Leccese, evidenziando il ruolo del commercio di prossimità nella costruzione dell’identità urbana.

Secondo l’amministrazione comunale, iniziative di questo tipo mirano a valorizzare il tessuto commerciale storico dei quartieri e a rafforzare il legame tra attività economiche e comunità locali, in particolare nelle aree urbane a maggiore densità sociale come il quartiere Libertà.