Lovascio: “Nei comitati sta nascendo una comunità nuova. Coalizione aperta, altro che cerchio magico”

CONVERSANO - Nel comizio tenuto ieri sera, Giuseppe Lovascio ha posto al centro del suo intervento il clima di collaborazione che, secondo il candidato, sta caratterizzando i comitati e i gruppi di lavoro impegnati nella campagna elettorale.

Lovascio ha sottolineato come, nel corso delle sue visite ai gruppi operativi — “loro neanche lo sanno, ma li seguo e sono orgoglioso di quello che vedo” — stia emergendo una rete di relazioni e sinergie che, a suo giudizio, va oltre la normale dinamica competitiva della contesa politica. Un segnale che ha definito “bellissimo e incoraggiante per la città”.

Nel suo intervento, il candidato ha inoltre richiamato il lavoro svolto negli anni precedenti, rivendicando un impegno portato avanti “con l’anima” per il raggiungimento di risultati concreti sul territorio. Accanto al tema della continuità amministrativa, Lovascio ha evidenziato anche il valore dell’innovazione e della capacità di rinnovamento come elementi guida della sua proposta politica.

Spazio poi alla visione del progetto civico, definito come un percorso aperto alla partecipazione. “La nostra è una coalizione aperta, non c’è nessun cerchio magico. Siamo disponibili ad accogliere idee e contributi da tutti perché l’unico obiettivo è portare a casa fatti concreti per la città”, ha dichiarato.

Il comizio si è concluso con un ringraziamento ai volontari e ai cittadini coinvolti nei comitati, con un’attenzione particolare alla dimensione relazionale che si sta creando attorno alla campagna. “Rapporti che proseguiranno anche dopo, ed è bellissimo”, ha aggiunto Lovascio.