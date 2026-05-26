Bari, la profumeria artistica Elisabetta Minenna celebra 30 anni di attività con un evento dedicato a Pantheon Roma

BARI - Si è tenuto oggi, presso la Profumeria artistica Elisabetta Minenna, un evento speciale per celebrare i 30 anni di attività dello storico negozio nel cuore di Bari.

L’iniziativa, dedicata alle fragranze della maison Pantheon Roma, ha accompagnato gli ospiti in un percorso olfattivo ispirato al Rinascimento italiano, tra suggestioni artistiche, spiritualità ed eleganza contemporanea.

Nel corso dell’evento è stato possibile scoprire alcune delle creazioni più iconiche del marchio, a partire dal celebre “Annone”, fragranza dalle note di mango, rosa e oud, fino a profumi come “A”, “Anniversario”, “Aurea”, “R”, “M”, “Raffaello”, “Donna Margherita”, “Il Giardino”, “Notte d’Amore”, “Trastevere”, “Dolce Passione” e “Così Blu”. Ogni essenza racconta un frammento della cultura e dell’estetica italiana attraverso composizioni ricercate e un’alta concentrazione di essenze tipica degli extrait de parfum.

Particolare attenzione è stata riservata anche al design del brand, caratterizzato da packaging ispirati al Pantheon romano e da un linguaggio visivo che richiama l’arte classica e la grande tradizione italiana.

L’evento, molto partecipato, si è concluso con un dj set e un momento dedicato alla pâtisserie, trasformando la celebrazione in un’esperienza multisensoriale tra profumi, musica e convivialità.