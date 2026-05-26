Ex AC Boilers di Gioia del Colle, incontro in Regione con Ansaldo Energia: focus su occupazione e rilancio del sito

BARI - Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro Eugenio Di Sciascio hanno incontrato i vertici di Ansaldo Energia per approfondire il progetto di acquisizione dello stabilimento ex AC Boilers di Gioia del Colle.

Nel corso della riunione, l’azienda ha illustrato le linee del piano industriale, confermando l’intenzione di garantire continuità produttiva al sito e di salvaguardare i livelli occupazionali attualmente presenti nello stabilimento.

Secondo quanto emerso, il progetto prevede investimenti destinati al rilancio delle attività industriali e allo sviluppo produttivo dell’area, con possibili ricadute positive anche sull’economia del territorio e sull’indotto locale.

“La presenza di un gruppo industriale solido come Ansaldo Energia rappresenta un elemento importante per garantire prospettive concrete allo stabilimento”, hanno dichiarato Decaro e Di Sciascio, ribadendo che la tutela dei lavoratori e delle competenze industriali resta una priorità per la Regione.

La Regione Puglia ha inoltre confermato la disponibilità a supportare il percorso di investimento attraverso strumenti regionali compatibili con la normativa vigente, con particolare attenzione agli obiettivi di innovazione, ricerca industriale e valorizzazione delle PMI del territorio.

L’amministrazione regionale continuerà a seguire le prossime fasi del progetto, mantenendo il confronto con azienda e parti sociali sul futuro produttivo del sito ex AC Boilers.