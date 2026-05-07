Bari, le Frecce Tricolori in corsia al “Giovanni XXIII”: incontro speciale con i piccoli pazienti

BARI – Un pomeriggio fuori dall’ordinario quello vissuto all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII Bari, dove i piloti delle Frecce Tricolori hanno fatto visita ai bambini ricoverati, regalando momenti di leggerezza e intrattenimento.

Un incontro tra sorrisi e stupore

I piloti, guidati dal comandante Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, hanno trascorso il pomeriggio tra i reparti pediatrici, incontrando i piccoli pazienti e le loro famiglie. L’iniziativa ha previsto la consegna di gadget, fotografie e momenti di dialogo, con molte domande rivolte dai bambini ai militari sull’attività acrobatica e sui voli della pattuglia.

Un clima di entusiasmo ha accompagnato l’intera visita, resa ancora più significativa dalla vigilia del sorvolo previsto sul lungomare di Bari in occasione della festa di San Nicola.

“Un dono dal cielo” per l’ospedale

L’iniziativa rientra nel progetto solidale dell’Aeronautica Militare denominato “Un dono dal cielo”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia.

L’obiettivo è la raccolta di fondi destinati al potenziamento della nuova sala gessi del reparto di ortopedia dell’ospedale pediatrico barese, con l’acquisto di apparecchiature e attrezzature dedicate.

Un gesto simbolico in vista della festa

La visita si inserisce nel programma delle celebrazioni per San Nicola, che ogni anno richiamano a Bari eventi civili e militari, tra cui il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori.

L’incontro in ospedale ha rappresentato un momento simbolico di vicinanza tra istituzioni e territorio, con particolare attenzione ai più piccoli e ai pazienti in cura.