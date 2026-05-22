Bari-Lille, al via il nuovo collegamento Volotea: debutta il volo diretto per il nord della Francia

BARI – Decollerà domani dall’aeroporto Aeroporto Karol Wojtyła di Bari il primo volo Volotea diretto a Lille, inaugurando ufficialmente il nuovo collegamento tra il capoluogo pugliese e il nord della Francia per la stagione estiva 2026.La rotta sarà operativa con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, e metterà a disposizione oltre 14mila posti complessivi. Il nuovo collegamento punta a rafforzare ulteriormente i rapporti tra la Puglia e il mercato francese, da anni tra i più interessati alle destinazioni del Sud Italia.Grazie al volo diretto con Lille, area strategica situata al confine con il Belgio e caratterizzata da un ampio bacino di utenza, sarà più semplice per i turisti francesi raggiungere la regione e scoprirne le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.Con Lille salgono a tre le destinazioni francesi collegate direttamente da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. A queste si aggiunge anche il collegamento estivo Brindisi-Nantes, consolidando l’asse tra la Puglia e la Francia all’interno del network della compagnia aerea.“Con l’avvio del collegamento Bari–Lille compiamo un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra la Puglia e il mercato francese, da sempre strategico per il nostro territorio per turismo ed economia”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia.“Questo nuovo volo – ha aggiunto – amplia le opportunità di connessione con un’area di forte attrattiva turistica e rende ancora più semplice per i viaggiatori francesi raggiungere la nostra regione”.Soddisfazione anche da parte della compagnia aerea. “L’apertura della nuova rotta per Lille consolida il profilo sempre più internazionale della base di Bari”, ha commentato Valeria Rebasti. “Le rotte verso la Francia hanno una forte vocazione incoming e contribuiscono a generare nuovi flussi turistici verso la Puglia, sostenendo l’economia locale”.Per il 2026 Volotea opererà complessivamente 14 destinazioni da Bari: una in Italia, una in Croazia, tre in Francia, otto in Grecia e una in Spagna.