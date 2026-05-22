'Festival teatrale Maggio all'infanzia': nel weekend 'Eden' di Théâtre Jaleo in scena a Monopoli, a Bari lo spettacolo 'L'orso felice' e il format di teatro-gioco 'A tavola con'



MONOPOLI (BA) - Il festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia porta a Monopoli nel week-end una rinomata compagnia internazionale con il suo chapiteau. Sabato 23 e domenica 24 maggio alle ore 20.30 in scena Eden, spettacolo della compagnia di teatro e circo contemporaneo francese Théâtre Jaleo, nata nel 2018 dall’incontro tra l’attore Arnaud Vidal e la ballerina Alice Alban-Zapata. - Il festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia porta a Monopoli nel week-end una rinomata compagnia internazionale con il suo chapiteau. Sabato 23 e domenica 24 maggio alle ore 20.30 in scena Eden, spettacolo della compagnia di teatro e circo contemporaneo francese Théâtre Jaleo, nata nel 2018 dall’incontro tra l’attore Arnaud Vidal e la ballerina Alice Alban-Zapata.





In piazza Vittorio Emanuele II sarà installato l’anfiteatro in legno e metallo progettato da Vidal, in cui ogni dettaglio è stato pensato minuziosamente per offrire allo spettatore una visione comoda e chiara dello spettacolo e per invitarlo a godere appieno del momento, sotto le stelle.





Uno spazio che fa da palcoscenico a un cabaret per una ballerina, 9 marionette e 7 peccati capitali. In scena sette peccati, sette storie, tante piccole favole che si susseguono. Nessun legame tra loro, se non l’ostinata volontà di parlarci di noi stessi, di ciò che nascondiamo, di ciò che tacciamo. Un cabaret tenero e crudele, uno specchio deliziosamente deformante di quella parte d’ombra che tutti portiamo dentro. Uno spettacolo che unisce all’interpretazione del duo il movimento delle marionette che si fanno alternative protagoniste nel suggestivo Eden proposto da Théâtre Jaleo.





Uno spettacolo per tutti, che sarà in replica anche il 6 e 7 giugno a Villa Carmine a Martina Franca.





THÉÂTRE JALEO nasce dall’incontro tra l’attore Arnaud Vidal e la ballerina Alice Alban-Zapata. Lui scenografo, costruttore di scenografie, musicista e burattinaio (Théâtre du Rugissant, Chiffonnières, Babylone, dal 1991); lei ballerina e percussionista di danze gitane e mediterranee dal 2005 (Fanfare P4, Vespa Cougourdon Ourchestra). Nel 2018 creano la loro compagnia, entrambi mossi dal desiderio di difendere un teatro popolare che mescoli le loro diverse discipline. Alimentata dall’arte fieristica, dalla musica e dal flamenco, la forma di cabaret che costruiscono con Eden li porta a esibirsi in numerosi paesi europei, in particolare in Spagna, Portogallo e Italia. La compagnia ha sede a Lavaur, nel Tarn. Il teatro è stato costruito nel 2018, Arnaud ha progettato una piccola struttura su misura, seguendo la tradizione fieristica che ha sempre ispirato le sue creazioni. Un’arena in legno e acciaio, delimitata da un telo dipinto lungo 15 metri che ospita una gradinata.





L’orso felice al teatro kursaal





Secondo appuntamento al Teatro Kursaal Santalucia di Bari per il Maggio all’infanzia. La fiaba dell’Orso felice in scena sabato 23 e domenica 24 maggio alle ore 18. Liberamente ispirato a L’Orso che non c’era di Oren Lavie, lo spettacolo continua la ricerca della compagnia sull’identità e il viaggio iniziato con lo spettacolo di Alice dello scorso anno. Lavie si cimenta in un’opera filosofica, una moderna Alice attraverso lo specchio regalandoci un viaggio in un sognato ed eccentrico mondo alla ricerca del sé, tutto condito da un umorismo e un sorriso leggero, come solo un Orso Felice può avere. Il viaggio si snoda tra alberi che crescono se non li guardi, tra silenzi piccoli, grandi, antichi e silenziosi e incontri con animali ed esseri che lo accompagneranno alla scoperta del pensiero e della felicità.

Lo spettacolo di e con Elisa Canessa e Federico Dimitri, è consigliato a partire da 3 anni.





Il format di teatro gioco A tavola con al Kismet





Sempre nel week-end il teatro si fa gioco al Teatro Kismet di Bari con il format A tavola con, realizzato da Teatri di Bari.

Due laboratori, ispirati alle storie di Pinocchio (sabato 23 maggio ore 17) e della regina delle nevi (domenica 24 maggio ore 17), che vedranno alternarsi momenti di drammaturgia e creatività, dove bambine e bambini si cimenteranno con la realizzazione di piccole creazioni legate ai due racconti. A guidarli in questo divertente spazio sarà Teresa Ludovico. Il format è consigliato a un pubblico a partire da 7 anni. I posti sono limitati, consigliata la prenotazione al numero 335 805 22 11





Biglietti





Lo spettacolo Eden e il format di teatro-gioco A tavola con prevedono l’ingresso a pagamento con un biglietto di 7 euro, disponibile online sul circuito Vivaticket, ai botteghini del Teatro Kismet di Bari, del Teatro Radar di Monopoli, della Cittadella degli artisti di Molfetta, del Teatro comunale di Ruvo, e nei luoghi degli spettacoli un’ora prima della messa in scena.

Il Festival è organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia (Procedura negoziale per il sostegno delle attività in materia di Spettacolo dal vivo realizzate dai Soggetti ministeriali FNSV e Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027), dei Comuni di Bari, Martina Franca, Monopoli e Ruvo di Puglia, in collaborazione con il Garante regionale dei diritti dei minori, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Puglia Culture, Teatro della Città di rilevante interesse culturale Teatri di Bari e La luna nel letto – Centro di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù.

Il Maggio all’infanzia si avvale della collaborazione del Teatro stabile d'innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e Casa del contemporaneo, e di Casa dello spettatore di Roma, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani), TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).





29a edizione Festival di teatro per le nuove generazioni

MAGGIO ALL’INFANZIA – ALTRI PINOCCHI

EDEN della compagnia di circo e teatro contemporaneo francese Théâtre Jaleo in scena a Monopoli nel week-end

Sette storie prendono vita nell’anfiteatro in legno all’aperto

A Bari il format di teatro-gioco A TAVOLA CON e la favola teatrale L’ORSO FELICE