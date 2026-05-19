Scuola, allarme FLC CGIL sui tagli al personale ATA 2026/27: in Puglia previste 214 unità in meno

BARI - La FLC CGIL lancia l’allarme sulla riduzione degli organici del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) prevista per l’anno scolastico 2026/2027, definendola un intervento che rischia di incidere sulla funzionalità delle scuole, sulla sicurezza degli studenti e sulle condizioni di lavoro del personale.

Secondo i dati diffusi dal sindacato, la misura si inserisce nel quadro della Legge di Bilancio 2025 e prevede una riduzione complessiva a livello nazionale pari a 2.174 unità, che colpirebbe in modo particolare la figura dei collaboratori scolastici.

Nel dettaglio, la bozza di decreto interministeriale evidenzia una redistribuzione dei tagli concentrata soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado: 1.294 posti in meno nei licei e 880 tra istituti tecnici, professionali e licei artistici. Il Ministero avrebbe motivato la scelta con l’esclusione del primo ciclo d’istruzione, ritenuto prioritario per le funzioni di assistenza agli alunni con disabilità e vigilanza, oltre alla diversa complessità degli istituti.

La FLC CGIL contesta però questa impostazione, ritenendo che le funzioni dei collaboratori scolastici siano essenziali in tutti i gradi di istruzione e che la riduzione degli organici rischi di compromettere sicurezza, accoglienza e inclusione nelle scuole.

I dati in Puglia

Per la regione Puglia, il sindacato segnala una riduzione complessiva di 214 posti ATA tra organico 2025/2026 e 2026/2027, con un impatto diffuso su tutte le province.

Nel dettaglio:

Bari: -62 posti

Lecce: -42 posti

Foggia: -36 posti

Taranto: -31 posti

BAT: -22 posti

Brindisi: -21 posti



